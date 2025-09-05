Top 14. L’UBB peut-elle franchir un nouveau cap ? La compo face au Stade Rochelais

L’Union Bordeaux-Bègles aborde la saison 2025-2026 avec un statut nouveau, quels sont les choix de Yannick Bru pour le premier choc de la saison ?

L’Union Bordeaux-Bègles n’est plus l’éternel outsider. En deux saisons, le club girondin s’est imposé comme l’un des poids lourds du rugby français et européen.

Un nouveau statut

Finaliste du Top 14 en 2024 et 2025, vainqueur de la Champions Cup en mai dernier face à Northampton, l’UBB a enfin soulevé son premier trophée majeur. Une consécration qui change tout : désormais, Bordeaux-Bègles est attendu partout, et plus personne ne peut être surpris de le voir jouer les titres.

Le président Laurent Marti et son manager Yannick Bru ont construit patiemment un projet solide. La prolongation du technicien basque jusqu’en 2029 confirme la stabilité recherchée en interne. Mais la saison qui s’ouvre va rapidement tester la solidité du groupe, puisque l’UBB doit démarrer sans plusieurs de ses cadres : Maxime Lucu, Yoram Moefana, Romain Buros ou encore Arthur Retière, tous blessés. De quoi tester la profondeur d’effectif dès septembre.

Un recrutement à la hauteur

Le recrutement, lui, répond à une logique claire : consolider les bases et anticiper les coups durs. Gaëtan Barlot vient renforcer la concurrence au talonnage aux côtés de Maxime Lamothe, Cameron Woki effectue son grand retour à Chaban pour compenser le départ de Guido Petti, et Jean-Luc du Preez, troisième ligne springbok, devait amener puissance et expérience internationale. S’y ajoutent les profils explosifs de Salesi Rayasi ou Xan Mousquès, symboles d’un effectif à la fois dense et varié.

🏉 Un joker médical derrière à l'UBB ?

D'après Sud-Ouest "suite aux absences de Maxime Lucu, Arthur Retière, Yoram Moefana et Pablo Uberti, l'UBB réfléchit à un joker médical au poste de demi de mêlée ou au centre."

A suivre dans les prochaines semaines !#Rugby #UBB #Top14 pic.twitter.com/pBToZhqMc5 September 3, 2025

Mais le vrai défi de l’UBB ne se résume pas à l’accumulation de talents. Bru l’a rappelé cet été : après plusieurs saisons à rallonge, l’usure physique et mentale est un vrai enjeu. Le staff a donc prévu une gestion avec des temps de récupération programmés pour les entraîneurs comme pour les joueurs, dans le but de tenir la distance.

TOP 14. UBB vs La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de la 1ère journée ?

Un objectif ambitieux

Sur le terrain, l’appétit reste intact. Matthieu Jalibert, revenu en forme après un souci au tendon rotulien, incarne cette ambition. « La saison idéale, c’est le doublé », a-t-il confié. Le ton est donné. Pour l’ouvreur international, l’absence de Lucu ne doit pas freiner l’équipe. Avec Martin Page-Relo à ses côtés, la charnière girondine entend maintenir le rythme qui a fait la force du club ces derniers mois.

TOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faim

Le baptême du feu arrive vite : une réception de La Rochelle à Chaban-Delmas, dans un stade à guichets fermés. Face à un rival maritime revanchard après une saison ratée, l’UBB saura rapidement si elle est prête à repartir sur les mêmes bases. Avec sa première étoile sur le maillot, Bordeaux-Bègles n’a plus l’intention de redescendre de son nuage.