Top 14. L’UBB peut-elle franchir un nouveau cap ? La compo face au Stade Rochelais
Bordeaux-Bègles attaque la saison avec ambition malgré une infirmerie pleine. crédit photo : screenshot beinsport
L’Union Bordeaux-Bègles aborde la saison 2025-2026 avec un statut nouveau, quels sont les choix de Yannick Bru pour le premier choc de la saison ?

L’Union Bordeaux-Bègles n’est plus l’éternel outsider. En deux saisons, le club girondin s’est imposé comme l’un des poids lourds du rugby français et européen.

Un nouveau statut

Finaliste du Top 14 en 2024 et 2025, vainqueur de la Champions Cup en mai dernier face à Northampton, l’UBB a enfin soulevé son premier trophée majeur. Une consécration qui change tout : désormais, Bordeaux-Bègles est attendu partout, et plus personne ne peut être surpris de le voir jouer les titres.

Le président Laurent Marti et son manager Yannick Bru ont construit patiemment un projet solide. La prolongation du technicien basque jusqu’en 2029 confirme la stabilité recherchée en interne. Mais la saison qui s’ouvre va rapidement tester la solidité du groupe, puisque l’UBB doit démarrer sans plusieurs de ses cadres : Maxime Lucu, Yoram Moefana, Romain Buros ou encore Arthur Retière, tous blessés. De quoi tester la profondeur d’effectif dès septembre.

Un recrutement à la hauteur

Le recrutement, lui, répond à une logique claire : consolider les bases et anticiper les coups durs. Gaëtan Barlot vient renforcer la concurrence au talonnage aux côtés de Maxime Lamothe, Cameron Woki effectue son grand retour à Chaban pour compenser le départ de Guido Petti, et Jean-Luc du Preez, troisième ligne springbok, devait amener puissance et expérience internationale. S’y ajoutent les profils explosifs de Salesi Rayasi ou Xan Mousquès, symboles d’un effectif à la fois dense et varié.

Mais le vrai défi de l’UBB ne se résume pas à l’accumulation de talents. Bru l’a rappelé cet été : après plusieurs saisons à rallonge, l’usure physique et mentale est un vrai enjeu. Le staff a donc prévu une gestion avec des temps de récupération programmés pour les entraîneurs comme pour les joueurs, dans le but de tenir la distance.

TOP 14. UBB vs La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de la 1ère journée ?TOP 14. UBB vs La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de la 1ère journée ?

Un objectif ambitieux

Sur le terrain, l’appétit reste intact. Matthieu Jalibert, revenu en forme après un souci au tendon rotulien, incarne cette ambition. « La saison idéale, c’est le doublé », a-t-il confié. Le ton est donné. Pour l’ouvreur international, l’absence de Lucu ne doit pas freiner l’équipe. Avec Martin Page-Relo à ses côtés, la charnière girondine entend maintenir le rythme qui a fait la force du club ces derniers mois.

TOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faimTOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faim

Le baptême du feu arrive vite : une réception de La Rochelle à Chaban-Delmas, dans un stade à guichets fermés. Face à un rival maritime revanchard après une saison ratée, l’UBB saura rapidement si elle est prête à repartir sur les mêmes bases. Avec sa première étoile sur le maillot, Bordeaux-Bègles n’a plus l’intention de redescendre de son nuage.

compo UBB
1
Poirot
2
Lamothe
3
Falatea
4
Palu
5
Cazeaux
6
Bochaton
8
Gazzotti
7
Woki
9
Page-Relo
10
Jalibert
11
Bielle-Biarrey
12
Van Rensburg
13
Depoortère
14
Penaud
15
Mousquès
16
Barlot
17
Perchaud
18
Gray
19
Vergnes


20
Hutteau
21
Carbery
22
Rayasi
23
Sadie

 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

14 Français sur 15 , belle composition malgré des absents de marque...

  • il y a 4 heures

Derniers articles

 News
TOP 14. Guichets fermés 100 % du temps ! Ces 6 stades n’ont jamais sonné creux en 2024/2025
News
TOP 14. L'UBB déjà en crise ? Ce renfort XXL s'ajoute à la (longue) liste des blessés
News
TOP 14. Ugo Mola va-t-il lâcher le Stade Toulousain ? Il dévoile sa vision à long terme
News
TOP 14. Spring prolonge, fin du feuilleton Patat-Travers, l’Aviron veut surfer sur sa vague
News
TOP 14. 5 absents majeurs, 2 recrues très attendues : La Rochelle diminuée mais pas désarmée à Bordeaux
News
Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié
Vidéos
VIDEO. Carton orange : tout ce que vous devez savoir avant la 1re journée de Top 14
News
Top 14. Ces transferts sous-cotés qui vont (peut-être) faire basculer la saison
News
PHOTOS. « Paname », 14 étoiles et Tour Eiffel : le Stade Français présente ses nouveaux maillots
News
100e sélection et faux transfert vers le Racing 92 : une cape (très) particulière pour Ardie Savea
News
1,71 m pour 76 kg, un gabarit 'poids plume' mais un mental de géant pour cette pépite de TOP 14