TOP 14. UBB vs La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de la 1ère journée ?
Chaban affiche complet pour le choc UBB - La Rochelle ce samedi 6 septembre. Coup d’envoi à 21h05 pour une rencontre qui sent bon la phase finale.
Le Top 14 reprend enfin ses droits, et l’affiche entre l’UBB et La Rochelle s’annonce déjà bouillante. Coup d’envoi d’une saison pleine de promesses à Chaban-Delmas.

L’UBB reçoit le Stade Rochelais ce samedi 6 septembre à 21h05, pour la 1re journée du Top 14. Un duel entre deux outsiders déclarés au Bouclier, à suivre en direct sur Canal+.

Et sans surprise, le match se jouera à guichets fermés : plus de 30 000 supporters attendus dans les travées de Chaban. Pour rappel, Bordeaux fait partie des six clubs qui ont rempli leur stade lors de chaque match à domicile l'an passé.TOP 14. Guichets fermés 100 % du temps ! Ces 6 stades n’ont jamais sonné creux en 2024/2025TOP 14. Guichets fermés 100 % du temps ! Ces 6 stades n’ont jamais sonné creux en 2024/2025

Des absents, mais du lourd sur la pelouse

Les deux camps arrivent diminués. Côté rochelais, Skelton, Atonio et Hastoy manqueront à l’appel. Mais les recrues en provenance du Racing (Le Garrec) ou de Lyon (Niniashvili) feront partie des attractions.

À Bordeaux, la liste des blessés s’allonge avec Lucu ou encore Moefana, mais l'UBB a des ressources et pourra compter sur de nombreux champions d'Europe en titre pour lancer la saison.TOP 14. L'UBB déjà en crise ? Ce renfort XXL s'ajoute à la (longue) liste des blessésTOP 14. L'UBB déjà en crise ? Ce renfort XXL s'ajoute à la (longue) liste des blessésDepuis son arrivée en 2023, Damian Penaud a changé de dimension. L’ailier tricolore s’est mué en leader offensif de l’UBB, et compte bien le montrer dès ce samedi soir.

Ambiance au rendez-vous

La rencontre sera dirigée par Pierre Baptiste Nuchy, assisté de Labarbe et Séguier. Et pour ceux qui se rendent au stade, l’UBB a mis en place un dispositif complet pour faciliter l’accès à Chaban, en transports comme en voiture.TOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faimTOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faimCe match ne comptera "que" pour 4 (ou 5) points, mais il dira déjà beaucoup sur les ambitions girondines et la capacité de La Rochelle à rester solide malgré les absences. Une chose est sûre : la saison démarre fort. Très fort.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Guichets fermés 100 % du temps ! Ces 6 stades n’ont jamais sonné creux en 2024/2025
News
TOP 14. L'UBB déjà en crise ? Ce renfort XXL s'ajoute à la (longue) liste des blessés
News
TOP 14. Ugo Mola va-t-il lâcher le Stade Toulousain ? Il dévoile sa vision à long terme
News
TOP 14. Spring prolonge, fin du feuilleton Patat-Travers, l’Aviron veut surfer sur sa vague
News
TOP 14. 5 absents majeurs, 2 recrues très attendues : La Rochelle diminuée mais pas désarmée à Bordeaux
News
Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié
Vidéos
VIDEO. Carton orange : tout ce que vous devez savoir avant la 1re journée de Top 14
News
Top 14. Ces transferts sous-cotés qui vont (peut-être) faire basculer la saison
News
PHOTOS. « Paname », 14 étoiles et Tour Eiffel : le Stade Français présente ses nouveaux maillots
News
100e sélection et faux transfert vers le Racing 92 : une cape (très) particulière pour Ardie Savea
News
1,71 m pour 76 kg, un gabarit 'poids plume' mais un mental de géant pour cette pépite de TOP 14