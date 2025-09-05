TOP 14. UBB vs La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de la 1ère journée ?

Le Top 14 reprend enfin ses droits, et l’affiche entre l’UBB et La Rochelle s’annonce déjà bouillante. Coup d’envoi d’une saison pleine de promesses à Chaban-Delmas.

L’UBB reçoit le Stade Rochelais ce samedi 6 septembre à 21h05, pour la 1re journée du Top 14. Un duel entre deux outsiders déclarés au Bouclier, à suivre en direct sur Canal+.

Et sans surprise, le match se jouera à guichets fermés : plus de 30 000 supporters attendus dans les travées de Chaban. Pour rappel, Bordeaux fait partie des six clubs qui ont rempli leur stade lors de chaque match à domicile l'an passé. TOP 14. Guichets fermés 100 % du temps ! Ces 6 stades n’ont jamais sonné creux en 2024/2025

Des absents, mais du lourd sur la pelouse

Les deux camps arrivent diminués. Côté rochelais, Skelton, Atonio et Hastoy manqueront à l’appel. Mais les recrues en provenance du Racing (Le Garrec) ou de Lyon (Niniashvili) feront partie des attractions.

À Bordeaux, la liste des blessés s’allonge avec Lucu ou encore Moefana, mais l'UBB a des ressources et pourra compter sur de nombreux champions d'Europe en titre pour lancer la saison. TOP 14. L'UBB déjà en crise ? Ce renfort XXL s'ajoute à la (longue) liste des blessésDepuis son arrivée en 2023, Damian Penaud a changé de dimension. L’ailier tricolore s’est mué en leader offensif de l’UBB, et compte bien le montrer dès ce samedi soir.

Ambiance au rendez-vous

La rencontre sera dirigée par Pierre Baptiste Nuchy, assisté de Labarbe et Séguier. Et pour ceux qui se rendent au stade, l’UBB a mis en place un dispositif complet pour faciliter l’accès à Chaban, en transports comme en voiture. TOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faimCe match ne comptera "que" pour 4 (ou 5) points, mais il dira déjà beaucoup sur les ambitions girondines et la capacité de La Rochelle à rester solide malgré les absences. Une chose est sûre : la saison démarre fort. Très fort.