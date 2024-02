TOP 14. La Section Paloise verrouille le socle de sa réussite et vise le sommet (des Pyrénées)

Six mois après Piqueronnies, tous ses adjoints ont été prolongés à la Section Paloise. Signe de continuité, dans le Béarn.

Aux prémices de la saison en cours, la Section Paloise avait déjà verrouillé son manager sportif Sébastien Piqueronies pour un long moment, à savoir jusqu'en juin 2027. Il faut dire que l’ancien manager des U20 français bosse bien et a construit un véritable projet depuis son arrivée dans le Béarn.

Qui porte aujourd’hui ses fruits, puisque le club vert et blanc est actuellement 5ème du Top 14, avec une ossature jeune et prometteuse notamment (Gailleton, Attisogbe, Zegueur, Laporte…) entourée de cadres étrangers comme les frères Whitelock, Jack Maddocks où la charnière 100% British.

La suite logique était donc de prolonger l’entourage de Piqueronnies, avec qui l’entraîneur principal bosse main dans la main au pied des Pyrénées. Et voilà chose faite : Petit-Lane, Domingo et l’intégralité du staff technique ont tous prolongé l’aventure.

"Les entraîneurs Thomas Choveau, Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Antoine Nicoud ainsi que le responsable de la performance Romain Bourdiol oeuvreront pour le projet Vert et Blanc lors des prochaines saisons", explique le communiqué du club.

Une démarche constructive et intelligente, qui va permettre aussi à la Section de bosser sereinement et d’affirmer ses ambitions pour les saisons à venir. D’autant que de très intéressants joueurs, jeunes et Jiff, comme Aaron Grandidier, Daniel Bibi Biziwu ou Olivier Klemencsak, rejoindront aussi le navire prochainement.

"Les profils qui composent notre staff sont à la fois variés et complémentaires mais partagent tous une immense détermination pour la réussite de notre projet, a complété Piqueronies. Je suis heureux et privilégié d'être entouré de personnes aussi compétentes et passionnées par leurs missions. Au service de la Section et de son territoire, nous allons continuer de consolider et d'affirmer notre modèle pour devenir un acteur redouté du Top 14 dans les années à venir."

S’il ne l’est pas déjà cette année…