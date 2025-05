TOP 14. ''Je n’avais pas vu ça depuis Jonny Wilkinson'' : qui est cet international du RCT adoubé par Bastareaud ?

Une comparaison qui en dit long sur le sérieux de Sinckler, quand on connaît la rigueur dont faisait preuve Sir Jonny, véritable légende du rugby et peut-être plus que cela encore, sur la Rade.

Depuis 2023 et son retrait des terrains, Mathieu Bastareaud est devenu team manager à Toulon. Un job transversal qui permet à l’ancien centre international de rester très proche du groupe toulonnais, dont il assure la logistique. Ce qui lui permet d’avoir un regard analytique sur les joueurs du RCT. Invité du podcast "Crunch" de L’Equipe cette semaine, "Basta" en a d’ailleurs profité pour parler du pilier anglais Kyle Sinckler, arrivé l'été dernier dans le Var et dont le professionnalisme est loué. TOP 14. L’axe droit de bûcheron Sinckler/Ribbans, bois de chêne de ce RCT revigoré "On peut avoir l'impression, quand des joueurs viennent après une Coupe du monde, qu'ils viennent en pré-retraite. Mais quand je le vois au quotidien, je n'ai jamais vu un joueur faire autant attention aux détails. Le seul joueur que j'ai vu comme ça dans ma carrière, c'est Jonny Wilkinson. Ça donne une mesure du joueur qu'il est", détaille Mathieu Bastareaud. Une comparaison qui en dit long sur le sérieux de Sinckler, quand on connaît la rigueur dont faisait preuve Sir Jonny, véritable légende du rugby et peut-être plus que cela encore, sur la Rade. Un joueur de caractère Depuis son arrivée à Toulon, le pilier anglais aux 68 capes est devenu un des fers de lance du RCT, avec qui il disputé 19 matches cette saison, dont 16 comme titulaire. Même si sa fracture de l'avant-bras en début d’année puis une blessure mollet sont venus le gêner dans son enchaînement. Mais Kyle Sinckler apporte aussi beaucoup au groupe varois de part son leadership, son expérience et son perfectionnisme. "Quand il est arrivé, ça a été un joueur hyper respectueux, qui travaille énormément, et surtout très ouvert." Exit Meafou et Skelton, le colossal David Ribbans est-il en train de devenir le meilleur numéro 5 du Top 14 ? Tout en ayant conservé son caractère bien trempé et son côté chambreur. "C'est un top joueur. Mais, pour être honnête, quand je jouais contre lui, j'avais envie de lui mettre des tartes, plaisante l'ancien centre tricolore. Et il le sait ! Il ne faisait que parler !" Un vrai numéro, ce Sinckler.