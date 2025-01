TOP 14. L’axe droit de bûcheron Sinckler/Ribbans, bois de chêne de ce RCT revigoré

Grâce à son apport anglais devant, Sinckler et Ribbans en premier lieu, le RCT semble désormais disposer d’un pack assez solide pour s’affirmer dans le Top 3 du Top 14.

Si historiquement, le statut de ville la plus british de la côte d’Azur est réservé à Nice, aux confins de celle-ci, Toulon gagne peu à peu du terrain, ces derniers mois. Du moins dans le centre-ville, au sein de son Mayol chéri.

Car si le RCT retrouve des couleurs, envoie du jeu et impressionne de nouveau ces derniers temps - jusqu’à être invaincu en Champions Cup et culminer à la 3ème place du Top 14 derrière les intouchables Toulouse et Bordeaux - il le doit en bonne partie à sa touche anglaise.

Loin de celle du début des années 2010 de Jonny Wilkinson et de son pied d’or, l’actuelle le fait plutôt à grands coups d’épaule. A ce titre, la triplette gagnante Sinckler/Ribbans/Ludlam sait de quoi elle parle.

Si le flanker est pour l’heure un peu moins en vue que ses coéquipiers malgré un tempérament qui a tout pour faire chavirer la Rade, les deux autres font partie des favoris de Mayol. Tant ils confèrent au RCT un axe droit taillé dans le bois. Une poutre de 245 kilos plutôt du genre à vous caler une mêlée, faire gagner les collisions, perturber les mauls adverses et permettre à vos 3/4 de s’amuser, une fois le travail effectué.

Deux colosses dont Pierre Mignoni reconnaît tout particulièrement la valeur, et sûr qui il s’appuie pour donner des ballons propres à Baptiste Serin. "J’adore ce joueur", disait le manager varois pour RMC Sports au sujet du pilier aux 69 sélections. "Kyle Sinckler est un joueur qui a beaucoup d’expérience. Il découvre le Top 14 et les piliers qui arrivent ont besoin de s’adapter. Mais lui, c’est vrai que c’est un pilier qui aime la mêlée, il est très dynamique et très complet. C’est un joueur très intelligent, il connait le très haut niveau. Il prend soin de lui, il est très professionnel. Et à la fois, c’est un joueur qui peut paraître décalé par rapport à sa personnalité. Vous le voyez moins mais nous, nous l’avons tous les jours avec nous. J’adore sa personnalité."

Quant à son compère double-mètre, avec qui il a disputé une coupe du monde, lui non plus n'échappe pas aux louanges, même s'il semble éviter la lumière. "C’est un mec qui abat un travail exceptionnel pour l’équipe, admirait son entraîneur Maxime Petitjean pour Midi Olympique. Il a enchaîné les trois derniers matchs avec des performances monstrueuses et amène de la confiance au groupe. (...) Il nous amène une grande exigence aux entraînements et dans le quotidien. C’est tout bénéfice de l’avoir avec nous. Quand il montre ce visage, il n’est pas loin d’être parmi les meilleurs deuxième ligne du championnat."