TOP 14. Comme le Stade Toulousain et l'UBB, le RCT veut ''devenir plus tueur'', mais comment ?

Enzo Hervé pousse le RCT à franchir un cap : Avant d’affronter Bordeaux-Bègles, l’ouvreur toulonnais revient sur les axes de progression d’un RCT ambitieux mais encore perfectible.

À quelques jours d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, leader du Top 14, l’ouvreur du Rugby Club Toulonnais Enzo Hervé s’est confié sur les objectifs de progression des Varois via le Midi Olympique. Troisièmes du championnat, les Varois veulent franchir un cap pour rivaliser avec des équipes comme le Stade Toulousain ou l’UBB.

"Tuer les matchs" : un impératif pour le RCT

"On doit continuer à avoir cette ambition de plus tuer les matchs", explique Enzo Hervé. Malgré une dynamique positive ces dernières semaines, avec six succès de rang toutes compétitions confondues, les Varois savent qu'ils doivent être encore plus efficaces pour 'achever' leurs adversaires.

"Il y a des erreurs collectives et individuelles qui nous empêchent de le faire." Ce constat est d’autant plus frappant lorsqu’on se compare aux cadors du championnat : "Quand l’adversaire laisse une petite marge, Toulouse et Bordeaux-Bègles sont capables de terminer le match."

Pour l’ancien ouvreur de Brive, le RCT possède pourtant les armes pour y parvenir. "On est costauds devant, on a des qualités au niveau des arrières. On a plus de confiance que ce que l’on a pu avoir par le passé." Mais pour franchir un cap, "il faut se lâcher un peu plus les ballons, et tuer les équipes quand il faut le faire."

Un problème mental plus que physique ?

Enzo Hervé écarte toute faiblesse physique : "Je suis persuadé que ce n’est pas un problème physique. On est bien, et on l’a montré ces dernières semaines." Alors, où le bât blesse ? Le Toulonnais pointe une tendance à "se reposer sur certains acquis" lorsque l’équipe mène au score. Une habitude qui coûte cher face à des adversaires de haut niveau.

"On fait des grosses entames, on connaît un creux dans la première période, et on fait pareil en seconde période", détaille-t-il. Cette irrégularité dans la gestion des temps forts et faibles empêche les Varois de pleinement exprimer leur potentiel.

De bon augure pour la suite

Malgré ces axes de progression, Hervé reste confiant : "On aurait pu et on aurait dû mieux faire ! Mais c’est quand même de bon augure : nous avons une grosse marge de progression et nous sommes déjà sur le podium du Top 14."

À quelques jours d’affronter Bordeaux-Bègles, une équipe désormais capable de "gagner moche", le RCT sait ce qu’il lui reste à travailler pour affirmer son statut de prétendant sérieux au titre.

Avec un pack solide et une ligne de trois-quarts talentueuse, Toulon semble armé pour rivaliser avec les meilleurs. Mais comme le souligne Hervé, "il ne faut pas hésiter à passer la seconde." Le test face à l’UBB pourrait bien être un révélateur du véritable niveau des Rouge et Noir.