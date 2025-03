TOP 14. Et si Aaron Smith remplaçait Dupont ? Le Stade Toulousain essaye, mais…

Selon une information relayée par Canal+, le Stade Toulousain aurait tenté de faire appel à Aaron Smith pour la fin de saison, afin de remplacer Antoine Dupont.

Passer du meilleur joueur du monde à la légende du poste ? Selon une information relayée par Canal+, et plus précisément par son journaliste Philippe Groussard, le Stade Toulousain aurait brièvement sollicité Aaron Smith pour venir jouer aux Sept-Deniers. L’ancien All Black serait alors venu en tant que Joker Médical d’Antoine Dupont.

Le rêve Aaron Smith au Stade Toulousain ?

En effet, l’entraîneur adjoint d’Ugo Mola et ancien troisième ligne des All Blacks et du Stade Toulousain Jérôme Kaino l’aurait contacté en ce sens. Après la blessure d’Antoine Dupont au genou droit, le Néo-Zélandais aurait envoyé un message à Aaron Smith pour lui demander s’il souhaitait venir en Haute-Garonne.

Cependant, l’affaire semble particulièrement compromise. En effet, le demi de mêlée champion du monde au 125 sélections avec la Nouvelle-Zélande est actuellement en contrat au Japon. Commencée le 21 décembre 2024, la saison en cours de Japan League One ne prend fin qu’au 1er juin 2025, rendant difficile tout départ.

De plus, Aaron Smith a rejoint la formation de Toyota Verblitz, la saison passée, pour un contrat allant jusqu’à la fin du printemps 2027. Après 12 années passées chez les Highlanders, le demi de mêlée de 36 ans aide désormais son club situé sur l’île de Honshu à se maintenir. Après un début de saison compliqué, Toyota Verblitz est seulement dixième du championnat japonais.

Inquiets d’une relégation en deuxième division, Aaron Smith et ses coéquipiers ont encore cinq matchs à disputer pour essayer de sortir de la zone qualificative pour les access-match. De fait, il paraît compliqué d’imaginer le Néo-Zélandais quitter le navire, alors que ce dernier est mal en point. Une arrivée pour cette saison paraît ainsi compliquée.

Cependant, Aaron Smith pourrait-il débarquer en Haute-Garonne pour le début de saison prochaine ? Par le passé, le demi de mêlée champion du monde avait déjà signifié qu’il aimerait jouer en Top 14, mais les années passent et l’âge rend cette hypothèse de moins en moins probable. En 2027, à la fin de son contrat au Japon, il ira sur ses 39 ans.

Enfin, Antoine Dupont souhaiterait revenir au plus vite sur le pré et espérerait un retour dès le début de saison prochaine. Ainsi, le Stade Toulousain ne pourrait pas recruter un Joker Médical si son absence en début de saison n’est pas au moins estimée à 3 mois. En parallèle, d’éventuelles sanctions sportives, liées à l’affaire Jaminet et au Salary cap, pourrait rendre une arrivée en Top 14 très surréaliste pour Aaron Smith.

