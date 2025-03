TOP 14. Quel plan B (en urgence ?) pour le Stade Toulousain après la blessure inattendue de Dupont ?

Privé de son maître à jouer Antoine Dupont jusqu’à la fin de la saison, le Stade Toulousain n’a toujours pas acté l’arrivée d’un joker médical. Et le temps commence à presser…

TOP 14. Une perf’ historique sans Dupont ? Le Stade Toulousain devra puiser ailleurs que dans l’émotionOn pensait que le dossier serait vite bouclé. Mais à une semaine de la date limite fixée par la LNR, Toulouse n’a toujours pas tranché. Faut-il ou non enrôler un joker médical pour remplacer Antoine Dupont, opéré du genou et out pour plusieurs mois ? Le club a pourtant fait les démarches nécessaires pour avoir le droit de recruter. Mais rien n’a été signé.

Capuozzo, l’option inattendue

Dans l’attente, Ugo Mola et son staff doivent composer. Et c’est un nom qu’on n’attendait pas forcément à ce poste qui refait surface : Ange Capuozzo, prêt à jouer les pompiers de service à la mêlée si besoin. Une idée pas si farfelue quand on connaît les qualités de relance et la vista du lutin italien. Il a d'ailleurs déjà évolué à ce poste chez les jeunes, mais aussi en cours de rencontre.

"On a effectivement évoqué cette possibilité et j'ai déjà commencé à m'y préparer un peu. Il faut être prêt à toutes les éventualités, que ce soit en cours de match ou lors des semaines d'entraînement", a confié le Toulousain via L'Equipe.

L'important pour le joueur comme pour le staff, c'est de ne pas être pris au dépourvu. Si d'aventure l'ancien joueur de Grenoble se retrouve à joueur derrière les gros, il a besoin d'avoir les automatismes et des repères avec ses coéquipiers. "C'est aussi vachement stimulant de pouvoir apprendre autre chose. Ça m'apporte un petit truc supplémentaire dans la connaissance des autres et du plan de jeu. Je le prends plus comme ça."

Pour l’instant, c’est Paul Graou et Naoto Saito qui assurent la rotation au poste de numéro 9. Mais en cas de blessure ou de coup dur, l’option Capuozzo permettrait d’éviter les mauvaises surprises. Surtout que le Stade Toulousain ne manque pas d'éléments pour assurer à l'aile ou encore à l'arrière.

Un joker, oui… mais qui ?

Si joker il doit y avoir, encore faut-il trouver le bon profil. Un joueur disponible, prêt à débarquer rapidement, avec du vécu, mais sans trop chambouler les équilibres du vestiaire. Pas évident en fin de saison. Le Stade a jusqu’au 6 avril au soir pour acter ce renfort. D’ici là, chaque jour compte.

On voit mal une formation de Pro D2 "prêter" un joueur alors qu'il ne reste qu'une poignée de matchs à jouer. Difficile aussi d'imaginer un Sudiste débarquer alors que la saison de Super Rugby bat son plein. Il pourrait y avoir des profils outre-Manche. Mais encore faut-il que toutes les parties tombent d'accord en si peu de temps. La direction a sans doute des pistes. Va-t-elle les suivre ?

Toulouse veut garder le cap, sans précipitation. Mais dans un sprint final où tout peut basculer, perdre un maître à jouer comme Dupont sans compenser pourrait coûter cher. À moins que le génie collectif toulousain ne suffise, une fois de plus, à tout compenser.