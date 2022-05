RUGBY. TOP 14. Et si Toulouse n'avait besoin que d'un point à Brive pour se qualifier ?

Dans ce sprint final plus arraché que jamais, beaucoup arguent qu'il faudrait 2 victoires à tous les prétendants pour espérer se qualifier. Sauf pour Toulouse.

On vit un sprint final puis étriqué que jamais ! Rendez-vous compte, à l'aube de la 25ème journée de Top 14, seuls Montpellier et, avec un peu de jugeotte, l'UBB et Castres, paraissent assurés d'être qualifiés. Pour le reste, du 4ème au 9ème, on se tire la bourre comme lorsque tous vos potes tombent sous le charme de la (même) plus belle fille de la soirée. Croyez-nous, personne ne va rien lâcher, quitte à se faire quelques ennemis...

RUGBY. Top 14. Toulon. 30 ans après, le RCT va-t-il refaire le coup de 92 ?En effet, il paraît fou de se dire que le Racing (4ème, 66 pts) n'a rien de mieux engagé que Clermont (9ème, 57 pts) ou Toulon (8ème, 59 pts) dans la course à la qualification. On plaisante ? Que nenni. Au nom des calendriers respectifs de ces équipes notamment, rien n'est encore acquis pour les Franciliens. Et pour cause : l'ASM par exemple, va se déplacer chez la lanterne rouge Biarritz dès samedi, elle qui encaisse une moyenne de 44,5 points par match depuis 3 mois. Dans la foulée et s'ils prennent un bonus offensif à Aguiléra, les partenaires de Camille Lopez joueront leur qualification à domicile, face à Montpellier. Et à (au moins) 66 pts au terme de la saison régulière, ils seraient en droit de rêver à des barrages comme les autres.

Top 14. Avec une infirmerie pleine à craquer, que peut espérer Clermont en cette fin de saison ?Tout comme Toulon, qui s'il doit évidemment espérer un faux pas de ses actuels supérieurs au classement (Lyon, Toulouse, La Rochelle), a les armes pour le faire : en cas de victoire - bonifiée ou non - face à Pau ce week-end, les Varois iront chercher leur qualif' à l'Arena de Nanterre dans 2 semaines. Là où ils s'étaient imposés la saison dernière... Tandis que le Racing, donc, peut trembler, en se déplaçant à Montpellier avant de recevoir l'équipe en forme du moment.

Pour Toulouse, la donne est différente

Pour le reste, rien n'est aussi limpide. Car si La Rochelle et Lyon ont leur destin entre leurs mains par exemple, l'affrontement direct entre ces deux équipes lors de la dernière journée devrait en laisser (au moins) une sur le carreau. D'autant qu'avant ça, les Lyonnais, en meilleure posture à l'heure d'écrire ces lignes, se déplaceront à Bordeaux, qui doit valider sa place en demi-finale directe... Irrespirable ! Reste qu'à Toulouse, on pourrait peut-être avoir un petit peu plus de confort qu'ailleurs, contrairement aux apparences. Car si ses 62 points actuels n'ont rien de suffisant pour se qualifier, son calendrier l'est davantage. Attention, le déplacement à Brive - qui doit assurer son maintien - de samedi soir sera périlleux, c'est une évidence. Sauf qu'avec la perspective d'une semaine de repos en suivant, Ugo Mola ne devrait guère faire trop tourner et saura faire puiser à ses hommes des ressources impensables.

RUGBY. STADE TOULOUSAIN. Ugo Mola pointe du doigt les limites du Top 14Suffisant pour s'imposer dans un antre où tant de "gros" se sont cassés les dents ? Pas forcément. Mais pour ne pas prendre la marée et ramener au moins un petit quelque chose de Corrèze, certainement. Dès lors, avec la réception de Biarritz qui se profile lors de la dernière journée dans un Ernest-Wallon d'ores et déjà à guichets fermés, l'équation pourrait être soluble. À 68 points au bout du compte, la formation rouge et noire aurait d'immenses chances de se qualifier. Même si pour ne dépendre que de soi-même et éviter tout scénario improbable pouvant se produire conjointement entre Lyon, La Rochelle et Toulon, les champions de France en titre auront assurément en tête de ne pas jouer petits bras ce week-end. Ils ne l'ont jamais fait cette saison ; pourquoi commenceraient-ils ce samedi ?

