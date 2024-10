TOP 14. Dupont invincible ? Cette stat’ avec le Stade Toulousain est stupéfiante

Décisif depuis son retour au Stade Toulousain, Antoine Dupont est un élément important de l’effectif d’Ugo Mola qui enchaîne les victoires.

On a longtemps parlé du talisman Kinghorn qui n’avait perdu aucun match avec Toulouse avant la défaite contre l’UBB, il y a deux semaines. Désormais, parlons de l’amulette Antoine Dupont qui enchaîne les victoires en Top 14. Pour cause, le demi de mêlée est sous une belle série d’invincibilité depuis plus de deux ans.

En effet, le jeune journaliste Pablo Guillen a mis en lumière sur son compte X une statistique stupéfiante. En Top 14, Dupont n’a plus perdu depuis deux ans et quatre mois en tant que numéro 9 titulaire.

Le Stade Toulousain n’a plus perdu en Top 14 avec Antoine Dupont titulaire à la mêlée depuis le 17 juin 2022 (2 ans et 4 mois).



Vu la forme affichée par le meilleur joueur du monde, les Béarnais ont du soucis à se faire… October 19, 2024

Plus précisément, sa dernière défaite au poste de demi de mêlée et en championnat remonte au 17 juin 2022. Il s’agit de la demi-finale de la saison 202/2022 de Top 14 qui opposait le Stade Toulousain au Castres Olympique. Les Tarnais étaient sortis victorieux de ce choc au sommet (24-18).

Entre-temps, le capitaine du XV de France a évidemment perdu plusieurs rencontres, mais toujours depuis le banc… ou en tant que demi d’ouverture ! C’était notamment le cas d’une rencontre à Castres en novembre 2023, où Antoine Dupont et ses coéquipiers avaient perdu la rencontre, mais alors que le champion olympique portait le numéro 10 dans le dos.

Depuis la fin de la saison 2021/2022, le natif de Lannemezan n’a perdu que 4 rencontres en Top 14. Sur trois d’entre elles, il était aligné sur le banc. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette statistique ne laisse pas beaucoup place à la concurrence en Haute-Garonne.

En Champions Cup, durant cette même période, il n’a perdu qu’une seule rencontre en deux ans. Il s’agit de la demi-finale de l’édition 2022/2023, face au Leinster à Dublin. Sur cette rencontre, le Stade toulousain avait été sèchement battu sur le score de 41-22, alors qu’Antoine Dupont était titulaire en 9.

Véritable phénomène, Antoine Dupont est bientôt attendu avec le XV de France pour la tournée d’automne 2024. Avec les Bleus, la série récente est moins reluisante. La dernière rencontre du Toulousain avec la tunique frappée du coq est le quart de finale de Coupe du monde perdu à domicile. L’occasion de relancer une nouvelle série ?

