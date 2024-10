‘‘Dupont, tout marche pour lui’’ mais… Un athlète de renom le prévient d’un mal insidieux

Ce dimanche 13 octobre, l’ancien athlète et olympien Pierre-Ambroise Bosse a évoqué les risques qui accompagnent les privilèges qu’a Antoine Dupont.

C’est un mal qui guette tous les privilégiés. Dans l’émission Stephen Brunch sur RMC, l’ancien champion du monde de 800 mètres Pierre-Ambroise Bosse a évoqué la carrière d’Antoine Dupont. S’il a salué les prouesses du Toulousain, il l’a aussi alerté afin qu’il garde les pieds sur terre.

À la radio, l’un des rares champions de l’athlétisme français de la dernière décennie a notamment parlé des très longues vacances du rugbyman. “Si Antoine Dupont a eu 10 semaines de vacances, c’est qu’il en avait besoin”, affirme-t-il avant d’affirmer que des traitements de faveurs du genre ne doivent pas se répéter outre mesure, selon lui.

Ensuite, il a enchaîné sur la capacité qu’ont certains athlètes à perdre pied dans cette situation. “Les traitements de faveur, parfois ça mène aux caprices. C’est comme avec un enfant, plus on lui donne, moins il peut se rendre compte de ce qui doit être fait pour son besoin”, argue-t-il

Il compare spécifiquement le possible futur de Dupont au rugby et le présent de Kylian Mbappé au football. Les deux icônes du sport français bénéficient d’aménagement spécifique à leurs ambitions, mais celui qui évolue au Real Madrid fait régulièrement la une des journaux pour des attitudes souvent perçues comme des caprices.

“Antoine Dupont, tout marche pour lui. Il est exceptionnel, il donne beaucoup aux gens, et pas seulement sur le terrain. D’ailleurs, je pense que c’est pour ça qu’il bénéficie de ces traitements-là. Mais dans les années à venir, il faudra faire attention pour qu’il ne devienne pas comme Mbappé, justement. Et qu’il ne se rende plus compte des choses”, a alors prévenu l'ancien champion du monde.

Cependant, Pierre-Ambroise Bosse n’est pas du genre à sous-estimer les qualités d’Antoine Dupont. Par ailleurs, il affirme lui-même que le demi de mêlée du XV de France “est très intelligent pour comprendre tout ça”.

🏉 @pa_bosse : "Si Antoine Dupont a eu des vacances, c'est que son milieu savait qu'il en avait besoin. Mais dans les années à venir il faudra faire attention de ne pas trop lui en donner pour pas que ça devienne un Mbappé." pic.twitter.com/J69NNLqWPj — RMC Sport (@RMCsport) October 13, 2024

Dans le reste du débat, l’ancien basketteur Stephen Brun a d’ailleurs surenchéri en expliquant que la réussite de Dupont aidait beaucoup. “Il sacrifie un Tournoi des VI Nations post-Coupe du monde. On se fait dérouiller par les Irlandais. Donc, on l’attend au tournant au rugby à VII. Il gagne. Il va aux États-Unis, voir Messi, la NFL, etc. La saison a déjà commencé et ça commence à être grinçant. Mais quand il revient, il rentre à la 45ᵉ minute et il met trois essais. Ce mec ne se loupe jamais, donc on est capable d’accepter un traitement de faveur pour Antoine Dupont”, souligne l’animateur de l’émission.

