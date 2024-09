RUGBY. ‘‘Je ne suis pas invité’’, Dupont se livre sur son aventure du côté du foot US

Travaillant du côté des Los Angeles Chargers, Antoine Dupont découvre de nouvelles méthodes de travail pour préparer son retour à la compétition, en Top 14.

Briser la routine, c’est l’un des mots d’ordres du staff d’Ugo Mola. Chaque saison, le Stade Toulousain essaye de plonger ses joueurs dans de nouvelles conditions de travail et en ce début d’automne, Antoine Dupont passe par là. Plus précisément, il passe du côté de l’équipe de NFL des Los Angeles Chargers.

Selon une information révélée par le Rugbynistère cette semaine, le demi de mêlée du Stade Toulousain prépare son retour à la compétition en s’inspirant du football américain. En reprenant les infrastructures et certaines méthodes du club de Californie, Antoine Dupont expérimente des nouveaux horizons, afin de l’aider à améliorer son rugby.

Interrogé par France TV et Le Parisien sur son escapade américaine, il a détaillé les raisons d’un tel choix. “On a réfléchi à quelle pouvait être la meilleure manière de passer des vacances, tout en bossant sur de nouvelles choses. Puis, le sport qui se rapproche peut-être le plus du rugby, ça reste le football américain, donc on essaie d'allier l'utile à l'agréable. Mais ce voyage aux États-Unis, ça reste quand même des vacances”, explique-t-il.

Dans la suite de l’interview, l’international français explique aussi les différences frappantes entre les clubs de rugby en France et les franchises de NFL aux USA. Ainsi, il évoque qu’à “l'image des américains, il y a tout qui est plus grand, les vestiaires, les écrans, la salle de muscu, etc.”

Avec humilité, il explique aussi qu’il serait difficile pour lui de s’essayer à cette discipline :

Ça reste éloigné du rugby. Il faudrait vraiment que j'y passe beaucoup de temps. Même, honnêtement, je n'ai même pas un poste dans lequel je pourrais me projeter puisqu'on pourrait m'assimiler à un playmaker, ce qui serait le quarterback. Mais je ne vais pas travailler mon lancer maintenant et quand je vois les athlètes qui jouent en tant que receveur, je ne suis pas invité.”

En parallèle, Antoine Dupont explique également ce qu’il a travaillé avec les Chargers. Pour deux sports différents, il a tenté de lier les quelques similitudes qu’il pouvait y avoir entre le rugby à XV et le football américain. “J'ai pu faire quelques skills, rattraper des ballons, voir les techniques de plaquage et échanger avec les kickers pour voir comment ils travaillaient. Le jeu au pied reste différent de nous. On voit l'exigence des mecs au quotidien”, développe le champion olympique.

Antoine Dupont, un retour attendu

Pas encore aligné avec le Stade Toulousain cette saison, Antoine Dupont est attendu dans les prochaines semaines pour disputer sa première rencontre de Top 14. Cependant, les supporters de la Ville Rose devraient seulement l’entrapercevoir. En effet, le demi de mêlée devra rapidement se tourner vers les échéances internationales.

Le XV de France va écrire sa tournée d’automne 2024 à travers trois rencontres, contre le Japon (9 novembre), la Nouvelle-Zélande (16 novembre) et l’Argentine (22 novembre). La dernière fois qu'Antoine Dupont a joué sous la tunique frappée du coq, au rugby à XV, c’était lors de la Coupe du monde 2023. Désormais, voyons si cette longue coupure va se solder par de belles retrouvailles…

