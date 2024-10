RUGBY. Galthié nous prépare-t-il une surprise avec Antoine Dupont face au Japon ?

Après la blessure de Romain Ntamack, le poste de demi d’ouverture est vacant chez les Bleus et les options sont multiples pour Fabien Galthié.

L’information commence à prendre de l’ampleur : et si Antoine Dupont jouait à l’ouverture pendant la tournée d’automne ? Oui, vous avez bien lu. Une association avec Nolann Le Garrec se profile doucement, mais sûrement, dans l’esprit du staff du XV de France. Et autant vous dire qu’on a de quoi saliver.

Antoine Dupont capable de jouer tous les postes

On le sait, sur un terrain de rugby, Antoine Dupont est partout : derrière les rucks, dans les airs, et apparemment, bientôt à l’ouverture ! Fabien Galthié pourrait bien décider de laisser son capitaine glisser en numéro 10 en cours de match. Après la blessure de Romain Ntamack, toutes les options sont envisagées. Le raisonnement derrière tout ça ? Dupont a déjà joué à ce poste avec le Stade Toulousain et l’expérience était réussie.

Le Garrec, le petit prince du Racing

L’idée ne vient pas de nulle part, évidemment. Depuis le début de saison, Nolann Le Garrec est l’un des rares à surnager dans une équipe du Racing 92 qui a bien du mal à convaincre. Avec un jeu explosif, une capacité à créer des espaces et un coup de pied chirurgical (62 points en 5 matchs), Le Garrec pousse fort derrière. Il n’est pas seulement un demi de mêlée talentueux, il est aussi l’une des meilleures gâchettes du championnat. À ce titre, il semble avoir pris l’avantage sur Serin, Couilloud et Lucu au poste de 9.

L’option Le Garrec-Dupont : vraiment sérieuse ?

Soyons honnêtes, cette association de rêve (ou de cauchemar, selon votre camp) n’est pas forcément l’option la plus crédible dès le début de match. Galthié est plutôt du genre conservateur, et aligner Le Garrec-Dupont d’entrée serait surprenant. Le sélectionneur devrait plutôt choisir Jalibert, Hastoy ou Ramos pour commencer à ce poste. Mais en cours de match, avec une défense usée ? Là, ça devient sérieux. Le plan est de profiter de l’accélérateur qu’est Le Garrec face à une défense fatiguée, tout en permettant à Dupont de dicter le jeu depuis l’ouverture. Le duo pourrait bien faire des étincelles, et l’option prend du poids du côté de Marcoussis.

XV de France. Ntamack ? Depoortère ? Qui seront les grands absents de la tournée de novembre ?

En réalité, Fabien Galthié et son staff savent très bien que Dupont, le “joueur ultime”, peut faire presque tout sur un terrain. Ugo Mola, son coach à Toulouse, l'a déjà compris depuis un moment et envisage même de le faire jouer au centre cette saison. Alors, pourquoi s’en priver au niveau international ? Et puis franchement, on rêve déjà de voir ça. Que ce soit face au Japon ou aux All Blacks cet automne, cette combinaison pourrait apporter une option supplémentaire pour l’équipe de France.

Alors oui, on sait que vous salivez d’avance à l’idée de voir cette charnière inédite en action. Le Garrec, qui envoie des passes laser, et Dupont, capable de créer des espaces partout où il passe. On est déjà impatients d’être le 9 novembre prochain. En résumé, Galthié a l’embarras du choix. Mais une chose est sûre : on ne risque pas de s’ennuyer avec l’équipe de France cet automne !