TOP 14. COMPOSITIONS. Surprise à l'ouverture pour La Rochelle, le Racing lance le tank Tuivuaka

Samedi soir, le Racing 92 se déplace sur la pelouse de La Rochelle pour le compte de la 5ème journée de Top 14. Découvrez les compositions des deux équipes.

Samedi soir, sur la pelouse de Deflandre, le Stade Rochelais et le Racing 92 vont croiser le fer, dans un des chocs de cette 5ème journée de Top 14. Une rencontre qui s'annonce rude, entre deux favoris au titre final. Mais voilà, avant de pouvoir espérer soulever le Brennus, il faudra prouver tout au long de la saison régulière. D'autant que les deux équipes restent chacune sur une défaite à l'extérieur lors de la dernière journée de championnat, l'une face à Clermont, et l'autre face à Toulouse. C'est donc avec l'esprit revanchard que Rochelais et Franciliens s'avanceront ce samedi, dans un match qui se déroulera à guichets fermés (le 70ème de suite). Pour cette rencontre, O'Gara alignera la meilleure équipe disponible, avec notamment les titularisations des internationaux Thomas, Danty, Tanga, Alldritt ou encore Atonio. Le géant Skelton sera présent en seconde ligne, tandis que le Sud-Africain Leyds occupera le poste d'arrière. En revanche, le staff maritime a dû aligner une charnière 100% inédite, la faute aux indisponibilités de Hastoy et Popelin. En effet, en l'absence de ces deux joueurs, c'est bien la recrue Seuteni qui portera le numéro 10, lui qui n'a plus été titularisé à l'ouverture depuis presque un an (30 octobre 2021). Ce dernier sera accompagné de Thomas Berjon.

La Rochelle 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Dillane 5 Skelton 6 Bourdeau 8 Alldritt (cap) 7 Pa. Boudehent 9 Berjon 10 Seuteni 11 Favre 12 Danty 13 Pi. Boudehent 14 Thomas 15 Leyds 16 Lespiaucq 17 Paiva 18 Picquette 19 Sazy



20 Tanga 21 Kerr-Barlow 22 Alonso Munoz 23 Colombe

Côté Racing 92, le staff devra faire sans Chat, Le Roux, Oz et Tuivuaka, tous blessés. Quant à Gaël Fickou, il faudra attendre la semaine prochaine pour le revoir fouler les pelouses de Top 14. De ce fait, la paire de centres du club francilien sera totalement inédite, puisqu'elle sera composée de Francis Saili, et de Henry Chavancy, de retour. Habituellement placé à l'ouverture, Gibert portera le numéro 9, tandis que Woki est titularisé en seconde ligne avec Sanconnie. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour le Racing 92 de lancer sa nouvelle recrue fidjienne Tuivuaka. Il sera titulaire tandis qu'Iribaren et Volavola seront remplaçants. Avec deux victoires en 4 matchs, le Racing 92 vient faire un coup à Deflandre, d'autant que les Maritimes devront faire face à un sacré problème : aucun buteur confirmé ne sera sur la pelouse. En effet, si Leyds avait repris les tentatives au pied après la blessure d'Hastoy face à l'ASM, celui-ci n'est en revanche pas un spécialiste. De même pour Seuteni, qui n'a plus passé le moindre point au pied depuis le 5 juin 2021...





Racing 92 1 Kolingar 2 Tarrit 3 Gomes Sa 4 Woki 5 Sanconnie 6 Diallo 8 Hemery 7 Chauzenoux 9 Gibert 10 Russell 11 Tuivuaka 12 Chavancy (cap) 13 Saili 14 Taofifenua 15 Spring 16 Jonathan 17 Gogichashvili 18 Palu 19 Lauret



20 Iribaren 21 Spring 22 Tabuavou 23 Khairashvili

