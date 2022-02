Top 14. Racing 92. Champion du monde, éternel espoir, Warrick Gelant, la future attraction du Racing 92 ?

Midi Olympique l'annonce, l'arrière sud-africain Warrick Gelant (26 ans) viendra remplacer Kurtley Beale au Racing 92. L'occasion de se pencher sur le parcours d'un champion du monde.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kurtley Beale quittera le Racing 92 à l'issue de cet exercice. L'Australien de 33 ans (95 sélections), ne prolongera pas son contrat en fin de saison et rejoindra les Waratahs afin de participer à la prochaine Coupe du Monde en France. Pour le remplacer, les dirigeants franciliens ont jeté leur dévolu sur Warrick Gelant, et d'après les informations du Midi Olympique, l'arrière ou ailier de 26 ans aurait accepté la proposition du club des Hauts-de-Seine. Un contrat à hauteur de 450 000 euros annuel attend l'actuel joueur des Stormers d'après SARugbymag. L'occasion pour nous de nous intéresser un peu plus à ce joueur, promis à un bel avenir à ses débuts à l'autre bout du globe. Champion du Monde en 2019 avec les Springboks, qui est donc Warrick Gelant, la future attraction du Racing ?

Il n'est pas forcément l'arrière sud-africain le plus connu, à l'heure où des Cheslin Kolbe, Willie Le Roux ou Damian Willemse trustent les premiers rôles de la sélection. Pourtant, Gelant (1m78-89kg) malgré une ascension contrariée par les blessures, est tout sauf un novice au sein de l'équipe springboks et l'une des plus grandes promesses du rugby sud-africain. Avec la tunique de la Nation arc-en-ciel, il compte 10 sélections, et a été sacré champion du monde en 2019 sous la houlette de Rassie Erasmus. De quoi déjà cerner le personnage. Natif de Knysna, Gelant fait ses classes à l'académie de la province des Eagles avant de connaître les joies de la sélection des moins de 20 ans sud-africaine en 2014. Surclassé, il disputera également le mondial 2015 et en parallèle, sera sélectionné avec l'Afrique du Sud à 7. Ses qualités de vitesse et son explosivité en font un des éléments incontournables. Tout cela à seulement 18 ans et avant donc de connaître les joies de la sélection A en 2017.

Après s'être aguerri chez les Bulls et ayant réalisé une année 2017 pleine avec sa formation, Allister Coetzee décide de faire appel à l'un des garçons les plus prometteurs du pays. Considéré comme une ''pépite'', il fait partie de cette génération dorée sud-africaine au milieu des Handre Pollard, Malcom Marx ou Jesse Kriel (malgré qu'il ait un an de moins) avec qui il a d'ailleurs évolué en sélection scolaire sud-africaine en 2013. Il faut dire que sa capacité à couvrir l'ensemble des postes de la ligne de trois-quarts en font un joueur spécial. En 2017, pour sa deuxième sélection et première titularisation à l'aile des Springboks, il inscrira son premier essai. Au Millenium Stadium de Cardiff qui plus est dans l'une des enceintes les plus mythiques du rugby mondial, excusez du peu. De quoi répondre aux attentes placées en lui. Pourtant, et alors qu'il a disputé plus de la moitié (6/10) de ses sélections lors de la saison 2017-2018, Gelant ne confirmera pas. La faute à des blessures et à une concurrence accrue à son poste où l'expérimenté Willie Le Roux ou le talentueux Damian Willemse lui sont souvent préférés. Pour vous dire, Gelant n'a plus porté le maillot sud-africain depuis le 8 octobre 2019 et une victoire contre le Canada en Coupe du Monde.

Champion du monde en 2019

Car la Coupe du Monde justement parlons-en. Sélectionné par Rassie Erasmus, il doit là aussi subir la concurrence de Willie Le Roux, cadre du système de l'entraîneur des Springboks et donc de Damian Willemse qui lui est souvent préféré à l'arrière lors des matchs face aux nations dites ''mineures''. Cependant, titulaire en 15 face à la Namibie, il inscrira un essai avant de récidiver, une dizaine de jours plus tard contre le Canada. Cette fois-ci titularisé à l'aile, il montre de belles dispositions et se montre particulièrement en jambes. Visiblement pas assez pour convaincre le sélectionneur de l'aligner pour la suite de la compétition. Malgré tout, Gelant assistera au sacre de ses coéquipiers un mois plus tard et posera ses valises en France avec l'étiquette de Champion du monde, un statut jamais simple à assumer.

Concernant sa carrière en club, Gelant quitte en 2020 Pretoria et les Bulls pour rejoint les Stormers. Avec sa formation, il y dispute la nouvelle United Rugby Championship face aux clubs irlandais, gallois, écossais et italiens. Cette saison, il a inscrit deux essais en 9 rencontres dont 7 comme titulaire. Principalement utilisé à l'arrière, quand Damian Willemse est replacé à l'ouverture ou en 12, il est aujourd'hui l'un des cadres de l'équipe. Joueur doué offensivement, doté d'une belle pointe de vitesse et d'excellents appuis, il aura la lourde tâche de remplacer un Kurtley Beale devenu indispensable dans les travées de La Paris La Défense Arena. Capable de buter, son gros jeu au pied pourrait apporter une vraie plus à la formation francilienne. Un joueur complet à l'instar de Beale. Mais surtout, Gelant devra enfin s'enlever cette étiquette d'éternel espoir qui lui colle à la peau, depuis ses débuts en Afrique du Sud et enfin confirmer tout son potentiel. Afin de pourquoi pas, relancer sa carrière internationale, et rêver d'une Coupe du Monde en France.