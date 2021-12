France Rugby. L'Afrique du Sud et l'Australie pour nos Bleus en 2022 !

Après une année 2021 qui s'est clôturée par une victoire face aux Blacks, le programme de 2022 est tombé pour nos Bleus.

On les avait quittés euphoriques, après une victoire d'anthologie, face à ce qui se fait de mieux au monde. Un succès 40-25 contre des All Blacks dépassés, qui annonce de très bonnes choses pour l'avenir. Et si le tournoi des VI nations 2022 est l'objectif principal à court terme, le calendrier complet des Bleus de l'année prochaine vient de sortir ! En effet, le Midi Olympique nous informe qu'après les 5 matchs du tournoi, les hommes de Fabien Galthié affronteront d'autres grandes nations du rugby mondial, dont les champions du Monde en titre.

EXCLU RUGBYNISTERE. Le XV de France préparera le Tournoi des 6 Nations 2022 dans la région marseillaiseSeule grosse équipe que les Bleus n'ont pas affrontée sous l'ère Galthié, l'Afrique du Sud se dressera bel et bien sur le chemin de nos tricolores, lors de l'automne 2022. Une tournée à la maison qui serait, selon le Midol, également composé de l'Australie, ainsi que d'une nation issue du Tiers 2 du classement World Rugby (potentiellement la Géorgie, les Tonga etc...). Une série de matchs relevée, qui précèdera une tournée d'été qui se déroulera normalement, du côté du Japon. C'est en tout cas les informations du bi-hebdomadaire, qui nous révèle que les Bleus joueront deux tests matchs face aux coéquipiers de Matsushima, le 2 et 9 juillet. Des rencontres que devraient rater les finalistes du championnat de France, comme pour la tournée en Australie de cet été.

Équipe de France. Laporte pose ses conditions pour une prolongation du staff après 2023 !