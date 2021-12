EXCLU RUGBYNISTERE. Le XV de France préparera le Tournoi des 6 Nations 2022 dans la région marseillaise

Pour se préparer au mieux avant d'attaquer le Tournoi, les Bleus se réuniront à Cassis (13) durant une dizaine de jours. Pour un programme aux petits oignons.

Focus. C'est maintenant l'état d'esprit vers lequel se sont probablement (déjà) plongés les membres de l'escouade de Fabien Galthié, 15 jours après la victoire face aux All Blacks à Paris. Passée la liesse, les Bleus ont remis les gants en Top 14 tandis que la délégation tricolore s'active elle aussi pour préparer au mieux le Tournoi des 6 Nations 2022, qui débutera le 6 février face à l'Italie.

C'est ainsi que selon nos informations, la Fédération aurait enfin choisi le site qui accueillera les Bleus durant les 2 semaines précédant la rencontre face aux Transalpins. Alors que 4 hôtels avaient été approchés pour éventuellement accueilir les Tricolores sur la période, c'est finalement un établissement 5 étoiles de la petite ville de Cassis (13) qui a été retenu, lui qui recevra Antoine Dupont et ses partenaires du 24 janvier au 4 février. Ces derniers feront donc toute leur préparation dans cet hôtel au bord de l'eau et spécialement ouvert pour eux pour l'occasion, avant de remonter à Marcoussis à deux jours de leur première rencontre du Tournoi.

Niveau itinéraire et tranquillité, les représentants de la Fédération pouvaient difficile faire mieux pour leurs poulains, puisque dans les Bouches-du-Rhône, ceux-ci résideront au coeur d'une petite ville très calme, notamment réputée pour ses Calanques. Là, ils s'entraîneront sur les terrains du camp militaire de Carpiagne, situé à à peine moins de 15 min en bus, au milieu d'un endroit encore une fois relativement reculé.

Avec un planning aux petits oignons et ce décor tout simplement splendide, nul doute que les Tricolores apprécieront à nouveau leur séjour dans le Sud, eux qui étaient déjà venus à Nice par deux fois récemment, avant le Mondial 2019 et le Tournoi 2020. Sauf que cette fois, il devraient y avoir quelques natifs de l'étape supplémentaires (Jaminet, Carbonel ?), rendant l'équation encore plus parfaite.