FRANCE RUGBY. Le Stade de France, un chaudron ? Les All Blacks ont en tout cas été bluffés !

Si les Blacks ont été dépassés par l'envie et la qualité du jeu tricolore ce samedi, la ferveur du Stade de France a visiblement joué sur les nerfs également.

Ce samedi soir était définitivement à part, que ce soit sur le terrain comme en tribunes. Ici, on a vu une équipe de France probablement à son apogée rugbystique, capable de passer 40 points à une équipe réputée invincible. Là, la morne Plaine St-Denis n'était plus, bien au contraire, et celui qu'on a souvent coutume d'appeler le "frigo du Stade de France" se transforma en un chaudron digne des plus grands écrins européens. Autour de Dupont et consorts, ce sont plus de 79 000 personnes chauffées à blanc qui se sont époumonnées durant 80 minutes afin de porter ceux qui les font rêver depuis maintenant plus de 18 mois.

France Rugby : Romain Ntamack sur sa folle relance : ''c'est l'instinct'' !

Des chants, des sauts et des cris permanents, donnant le temps d'une soirée, l'impression que le plus grand stade de l'Hexagone était devenu le Millenium de Cardiff. A tel point que les Blacks eux-mêmes furent assez impressionnés : "L'ambiance de ce soir était très bruyante, il y avait beaucoup de spectateurs, constatait le capitaine Sam Whitelock en conférence de presse. On a permis aux Français de bien démarrer et les supporters ont fait beaucoup de bruit. Il faut qu'on arrive à gérer cela. On a constaté ce soir que la foule soutenait la France et les a portés."

FRANCE. RUGBY. Audience, record et dentier... La victoire face aux All Blacks en chiffres !

De là à dire que sans cette marée humaine dans les gradins les Bleus n'auraient peut-être pas su trouver les ressources nécessaires pour faire vaciller les hommes en noir ? Il n'y a probablement qu'un pas...