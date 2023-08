TOP 14. Clermont fait la paix avec Lapandry et lui offre un hommage au Michelin

Dans un communiqué publié dans la journée du 26 août, l’ASM Clermont Auvergne a annoncé avoir calmé les ardeurs entre le club et Alexandre Lapandry.

Le temps passe et les volcans se calment en Auvergne. Ce samedi 26 août, l’ASM Clermont publie un communiqué inhabituel. Dans ce dernier, le club indique que “le temps de la discorde, des non-dits, de l’éloignement et de l’incompréhension est désormais révolu entre le club et son troisième ligne”, Alexandre Lapandry.

En conflit avec le club depuis plusieurs mois, l’ancien troisième ligne a visiblement réussi à changer l’opinion très critique qu’il a pu avoir envers son ancien club. Par le passé, il déclarait avoir ressenti “comme une trahison et un abandon” de la part de l’écurie auvergnate. Entre-temps, l’ASM Clermont a notamment changé de présidence. En effet, Jean-Claude Pats a succédé à Jean-Michel Guillon en juin.

Au sein du communiqué, le joueur a pris la parole pour livrer un message d’amour envers le blason jaune et bleu ainsi qu’auprès du public du Michelin. Alexandre Lapandry a communié une ultime fois avec son club de cœur. Il était présent lors de l’avant-match de ASM Clermont - USA Perpignan, ce samedi 26 août, pour la deuxième journée de Top 14. Le public auvergnat a pu l’applaudir encore une fois et “un maillot commémoratif des 264 rencontres et 13 saisons” lui a été offert.

« L’ASM c’est mon club de cœur. Je souhaite à tout rugbyman de connaître ce que j’ai vécu ici ». Hommage tellement mérité à Alexandre Lapandry au Michelin. #ASM #Top14 pic.twitter.com/YInBTQNBXx — Damien Tardieu (@damtard15) August 26, 2023

💛💙 le club est très heureux de pouvoir honorer Alexandre Lapandry pour ce premier match de la saison au #Michelin pic.twitter.com/fHrARAC2u3 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 26, 2023

En guise de clap de fin d’une belle aventure, qui s’est mal terminée, le champion de France 2010 et 2017 livre ce message :

Je suis très content et honoré de faire mes adieux dans ce stade Marcel-Michelin si cher à mes yeux et d’avoir l’opportunité de partager ce moment avec ma famille, mes proches, l’ensemble du club et les supporters. J’ai passé 13 saisons merveilleuses à Clermont où j’ai vécu des moments incroyables. Je suis très fier de n’avoir eu qu’un seul maillot, très fier d’avoir fait partie de cette équipe qui a ramené le premier Brennus en Auvergne et d’avoir gagné un deuxième titre en 2017. Tout au long de ma carrière, je me suis toujours investi à fond pour défendre nos couleurs. L’ASM est, et restera, mon club de cœur. Faire partie de cette famille est une belle reconnaissance de ce que j’ai pu donner sur cette pelouse.”

Une triste fin pour Alexandre Lapandry

C’était un choc. Le 5 décembre dernier, Alexandre Lapandry porte plusieurs plaintes contre X. Les faits qui étaient reprochés étaient les suivants : "faits de violences psychologiques et de harcèlement" ; "mise en danger de la vie d’autrui et blessures involontaires" ; "faux et usage de faux" et "violation de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultats".

Suite à de nombreuses commotions cérébrales, le flanker observait des séquelles et avait mis un terme à sa carrière professionnelle. Cependant, cette dernière avait été précipitée par un licenciement en novembre 2022 de la part de l’ASM Clermont. À ce moment-là, le troisième ligne n’avait plus joué depuis presque deux ans.

