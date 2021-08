ASM CLERMONT - Alexandre Lapandry, entre incertitude et sécurité

Midi Olympique apporte quelques informations sur la situation d’Alexandre Lapandry. Le Clermontois avait dû arrêter sa saison prématurément en octobre 2020.

Mi-octobre 2020, l’expérimenté Alexandre Lapandry doit mettre un terme à sa saison. Une décision prise pour sa sécurité, le joueur ayant été sujet à nombre important de commotions. Homme de base de la touche auvergnate, il a cruellement manqué aux jaunes et bleus la saison passée. Malgré seulement 118 minutes passées sur le terrain durant l’exercice, Midi Olympique nous informe que rien n’est sûr du côté du troisième ligne pour l’instant. Des résultats d’examens seraient attendus d’ici fin août par le joueur de l’ASM selon le journal. Un membre du club auvergnat affirme au Midol que “s’il revient, ce sera à 100%”. Fin de carrière pour Lapandry ? L'ASM clarifie les choses

Une absence qui, si elle venait à se prolonger ou à devenir définitive, demandera aux dirigeants clermontois de trouver un joueur capable d’assurer la suite du vétéran. L’hypothèse d’une fin de carrière pour le joueur avait déjà été évoquée par le journal La Montagne en début d’année. L’ASM avait réagi en publiant un communiqué : “Le troisième ligne clermontois (31 ans, 13 sélections avec l’équipe de France) va devoir patienter avant d’envisager un retour à la compétition. Écarté des terrains depuis la mi-octobre après un choc face au Stade Français sa récupération demande plus de temps afin de se soigner des suites de sa commotion cérébrale et de dommages au niveau cervical. Le flanker clermontois avait été pris en charge et traité par le staff médical des « jaune et bleu » pour une commotion cérébrale dès la rencontre face aux Parisiens. A distance du choc, alors que le ressenti était toujours compliqué pour le joueur clermontois, des examens supplémentaires ont montré des dommages au niveau cervical.”

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien au joueur dans sa récupération et espère le voir en forme le plus rapidement possible.