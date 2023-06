PHASES FINALES. TOP 14. 1416 points inscrits, 156 essais… Pourquoi ce Toulouse - Racing 92 s’annonce spectaculaire ?

Ce vendredi, le Racing 92 et le Stade Toulousain s'affronteront pour une place en finale de Top 14. Une rencontre qui risque de ne pas nous décevoir.

Le week-end dernier, le Racing 92 s'est imposé sans forcer son talent face à une équipe du Stade Français vaillante, mais réduite à 14 dès le début de la rencontre (20 à 33). Une rencontre dans laquelle les Franciliens ont passé pour la 13ème fois de la saison la barre des 30 points inscrits, ce qui dénote une appétence particulière pour l'attaque. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si le Racing 92 a fini la saison régulière en étant la meilleure attaque du championnat, avec 734 points marqués en 26 rencontres (28,2 points inscrits en moyenne par match). Tout au long de la saison, les hommes de Laurent Travers ont su pratiquer un rugby plaisant, basé sur les extérieurs. Une stratégie facilitée notamment par le terrain des Ciel et Blanc, qui, on le rappelle, est fait de synthétique, tout en ayant l'avantage d'être couvert. Mais voilà, le Racing 92 n'est pas la seule équipe du Top 14 à avoir envoyé du jeu cette saison. D'autres équipes, comme le LOU (688 points), ou encore le Stade Rochelais (673 points), ont également réussi à faire plier de nombreuses fois les défenses adverses. Sans oublier bien sûr le futur adversaire des coéquipiers de Cameron Woki : le Stade Toulousain. 3ème attaque du championnat avec 682 points marqués, Toulouse est le club qui a engrangé le plus de bonus offensifs cette année (9 au total, dont un contre le Racing 92). De quoi justifier la première place au classement des hommes d'Ugo Mola, eux qui ont également su se montrer très hermétiques en défense (474 points encaissés, meilleure défense de la saison régulière). Autrement dit, la demi-finale de vendredi soir s'annonce très ouverte, entre deux clubs qui ont inscrit à eux deux pas moins de 156 essais cette année (80 pour le Racing, 76 pour Toulouse).

Si après le premier paragraphe, vous n'êtes toujours pas plus emballés que cela par cette rencontre, lisez ceci : sur les 10 dernières rencontres entre ces deux écuries, la moyenne de points inscrits est de 51 ! Un chiffre plutôt parlant, et qui nous rappelle certains affrontements passionnants entre Toulousains et Franciliens. L'on pense notamment à celui de février 2019, où les Stadistes s'étaient imposés 29 à 34, ou encore à la rencontre de février 2020, remportée cette fois-ci par les joueurs du 92, 30 à 27. Et forcément, lorsque l'on parle de match exceptionnel entre ces deux équipes, une rencontre nous vient directement en tête : celle de mars dernier, qui, pour beaucoup, reste le meilleur affrontement de cette édition 2022-2023. Ce jour-là, Toulousains et Racingmen nous avaient offert un match incroyable (victoire 35 à 39 des Rouges et Noirs), de par son scénario certes, mais aussi grâce à la beauté des essais inscrits. D'autant plus que cette rencontre s'était déroulée sans la plupart des internationaux des deux formations.

RUGBY. Top 14. Le Racing a-t-il vraiment une chance face au Stade Toulousain ?Vous l'aurez compris, tout nous pousse à penser que cette demi-finale pourrait être très spectaculaire. Néanmoins, ne soyons pas dupes : l'enjeu ne sera pas le même que lors de la saison régulière, ce qui pourrait pousser les deux équipes à prendre moins de risque. En revanche, il serait très étonnant de voir une rencontre fermée, comme cela a pu être le cas par le passé à ce stade de la compétition. Pour rappel, le Stade Toulousain, qui a pu reposer ses troupes la semaine dernière, a remporté 7 des 10 derniers matchs face au Racing 92. De quoi donner un petit avantage psychologique aux coéquipiers d'Antoine Dupont, avant de défier les champions de France 2016, à San Sebastian...

