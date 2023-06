Phases Finales. TOP 14. Emmanuel Meafou, ce finisseur inattendu du Stade Toulousain qui pourrait faire (très) mal au Racing 92

Si le Stade Toulousain est réputé pour son jeu de 3/4 fantastique, l'un de ses meilleurs atouts offensifs n'est autre que son géant deuxième ligne, Emmanuel Meafou.

Vendredi soir, aux alentours de 21 heures, le Stade Toulousain croisera le fer avec le Racing 92, récent vainqueur du Stade Français en barrage. Une demi-finale qui s'annonce déjà spectaculaire, et qui opposera plusieurs joueurs de classe mondiale. Au repos le week-end dernier, Toulouse pourra compter sur la plupart de ses cadres, comme Antoine Dupont, Romain Ntamack, Julien Marchand, ou encore François Cros, mais aussi sur son meilleur marqueur de la saison : Emmanuel Meafou. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître (surtout au vu de l'effectif pléthorique du Stade Toulousain), le géant deuxième ligne est actuellement le principal finisseur des Rouges et Noirs. Avec 11 réalisations cette saison (dont 8 en Top 14), Meafou a souvent fait parler sa puissance proche des lignes. Il est notamment l'avant le plus décisif d'Hexagone, devant le Bayonnais Facundo Bosch (7 essais). En même temps, avec ses 203 centimètres et ses 145 kilos, pas étonnant qu'Ugo Mola utilise à foison ''Many'' dans les 22 mètres adverses. D'ailleurs, 4 des 11 essais de ce dernier sont le fruit de combinaisons réalisées à la perfection. Ce fut notamment le cas lors du match aller entre Toulouse et le Racing 92, où Meafou avait réussi à franchir la ligne suite à une pénalité à 5 mètres...

XV de France : Thibault Giroud en plein doute sur les capacités d’Emmanuel Meafou Meafou, bien plus qu'un simple bulldozer

Si la plupart des essais d'Emmanuel Meafou proviennent de charges à quelques mètres de l'en-but, il serait idiot de résumer le joueur de 24 ans à un simple bulldozer. En effet, Meafou a beaucoup travaillé sa mobilité ces derniers mois, chose qui lui faisait défaut les saisons précédentes. D'ailleurs, on l'a vu bien plus à son aise face au Leinster cette année, que lors de l'édition 2022, où celui-ci avait cruellement souffert. Mais au-delà de cette simple prestation, le (peut-être) futur international du XV de France est bien plus présent dans le jeu courant. Il se propose davantage dans la ligne, et n'hésite pas à enchaîner plusieurs ''pick and go'' dans la même action, sans pour autant commettre davantage de fautes de main. Preuve ultime de ce gain en mobilité : son essai lors de la 26ème journée du Top 14 face à Brive. Une chevauchée digne d'un véritable 3/4, qui en a étonné plus d'un. Autrement dit, le Racing 92 devra toujours avoir un œil sur le géant du Stade Toulousain, qui plus est pendant la quasi-totalité de la rencontre ! Car oui, autre changement majeur chez Emmanuel Meafou : celui-ci arrive désormais à tenir tout un match sans problème. En témoignent les affrontements face au Munster, à Sale, contre Castres ou encore face au LOU. C'est bien simple, sur ses 23 titularisations cette saison, Meafou a joué 11 fois plus de 70 minutes, soit plus que ses 3 dernières saisons cumulées. Sans parler bien sûr des rencontres où Ugo Mola a décidé de préserver son deuxième ligne, comme face à Clermont, Perpignan ou encore Brive.

TOP 14. Meafou, Tuisova, Atonio… Quel serait le XV le plus lourd du championnat ?

Vendredi soir, Meafou fera certainement face à un autre géant du Top 14 : Veikoso Poloniati (2 mètres 03, 130 kilos). Un duel qui s'annonce déjà bouillant donc, et ce même si la recrue du Racing 92 a alterné le chaud et le froid depuis son arrivée dans le 92. À l'image d'ailleurs de son club, qui a tout de même réussi à s'imposer pour la deuxième fois de l'année chez son voisin parisien, réduit à 14 dès le début de la rencontre. Reste à voir désormais si les hommes de Laurent Travers arriveront à museler non seulement Meafou, mais toute l'équipe du Stade Toulousain.