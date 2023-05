XV de France : Thibault Giroud en plein doute sur les capacités d’Emmanuel Meafou

Emmanuel Meafou n’a jamais caché son envie de jouer pour le XV de France. Excellent avec Toulouse en Top 14, Thibault Giroud attend de voir son évolution.

Ce n’est un secret pour personne, Emmanuel Meafou souhaite coûte que coûte participer à la prochaine Coupe du monde avec le XV de France. Impressionnant physiquement (2,03 m, 150 kg) il est devenu un titulaire indiscutable du Stade Toulousain en deuxième ligne. Ses percussions, sa capacité à avancer et à monopoliser plusieurs joueurs pour le plaquer font de lui l’élément clé du pack d’avants d’Ugo Mola. Mais bon voilà, originaire d’Australie, il n’a pas les papiers nécessaires pour jouer avec le XV de France.

Des procédures pour qu’il les ait à temps ont même été lancée il y a quelques semaines pour qu’il puisse disputer le Mondial avec les Bleus. Il a aussi été approché, par Eddie Jones et l’Australie en vue de la compétition. Mais bon nombres de supporters des Bleus souhaitent voir le colosse à la Coupe du monde sous les ordres de Fabien Galthié. Mais Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France, ne le voit pas forcément de cet œil. Comme il le confie au Midi Olympique, “Après, encore une fois, le niveau international, ce n’est pas le Top 14, surtout devant… Cette préparation doit nous permettre de trouver la puissance relative adéquate. Il faut voir comment ce joueur qui est à 150 kg peut assimiler les standards internationaux. Est-ce qu’il est capable de jouer soixante, soixante-dix minutes à niveau international ? Est-ce qu’il a besoin d’avoir un recentrage pondéral ? On ne pourra pas le sortir et le faire rentrer… S’il est sélectionnable, sélectionné, il faudra faire le point.”

Le poids de Meafou, véritable question

Le niveau international demande une capacité à être le plus performant possible et d’avoir un poids en adéquation avec les attentes du sélectionneur. Thibault Giroud explique d’ailleurs très bien ce point : “Nous avons fixé des objectifs de poids à certains joueurs pour le niveau international. Il faudra qu’ils arrivent au poids demandé. On ne veut pas utiliser cette préparation pour faire de la base. On a demandé après le Tournoi à plusieurs gars d’arriver à un certain poids au début de la préparation pour ne pas perdre du temps. L’objectif doit être atteint au premier jour. Le poids peut être très important par rapport à l’acceptation de charge de travail, à la protection des blessures, à la régénération.”

Maintenant, reste à voir si les papiers d’Emmanuel Meafou seront prêts à temps pour la Coupe du monde, lui qui était venu s’entraîner avec les Bleus pendant le Tournoi des 6 Nations…