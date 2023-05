TOP 14. Des 4 barragistes, qui a le plus de chances de rivaliser avec Toulouse et La Rochelle ?

Si Toulouse et La Rochelle apparaissent aujourd’hui comme les deux grands favoris à la victoire finale, n’oublions pas que derrière, d’autres équipes sont prêtes à en découdre.

TOP 14. ‘’Ces barrages, c'est pour gagner le droit de se faire défoncer en demi-finale’’, affirme Mourad BoudjellalCe week-end, auront lieu les deux matchs de barrage, entre le Stade Français et le Racing 92 d’un côté, et le LOU contre l’UBB de l’autre. Des rencontres qui s’annoncent ô combien disputées, et qui vont nous permettre de connaître les équipes qui rejoindront Toulouse et La Rochelle dans le dernier carré. Pour rappel, le vainqueur du derby francilien affrontera le Stade Toulousain, tandis que le Stade Rochelais croisera le fer avec le vainqueur de Lyon vs Bordeaux. Et si pour beaucoup, ces futurs matchs seront assez déséquilibrés au vu de la domination des deux premiers du championnat au cours de la saison régulière, n’oublions pas que tout est possible dans le rugby, et encore plus sur un match sec. D’autant que sur les 16 affrontements qui se sont déroulés au cours de la saison entre les barragistes et Toulouse et La Rochelle, 6 ont été remportés par Lyon, le Stade Français, le Racing 92 ou l’UBB. Un bilan qui, même s’il tourne à l’avantage des Maritimes et des Toulousains, nous informe que les demi-finales seront certainement plus serrées que certains pourraient le croire. D’ailleurs, une question nous tiraille depuis la fin de la saison régulière : des 4 barragistes, quelle équipe a le plus de chances de rivaliser avec les deux ogres du championnat, Toulouse et La Rochelle ? Pour ce faire, nous allons donc essayer de répondre à cette interrogation, en s’appuyant notamment sur les résultats de cette année.

RUGBY. TOP 14. Y a-t-il vraiment Toulouse, La Rochelle et les autres ? Le LOU, l’équipe la plus dangereuse sur le papier ?

D’un point de vue purement factuel, une équipe s’est bien mieux débrouillée que les autres face aux deux premiers du championnat : le Stade Français. En effet, les hommes de Quesada sont les seuls à ne pas avoir perdu face à Toulouse (une victoire et un match nul), tout en arrivant à battre La Rochelle chez elle, avec le bonus offensif. Un bilan plus que positif donc (12 points sur 20 possibles), qui n’est en revanche pas réellement représentatif de ce qui pourrait se passer lors de la phase finale. En effet, le Stade Français a eu la chance d’affronter ces deux équipes sans leurs titulaires habituels, et ce, à 3 reprises (sur 4). Néanmoins, les coéquipiers de Macalou ont eu le mérite de s’imposer lors de ces rencontres, qui étaient loin d’être gagnées à l’avance. On en veut pour preuve le Racing 92, qui s’est incliné au mois de mars face à une équipe toulousaine remaniée (35 à 39). S’il est donc difficile de se projeter concernant le Stade Français, la donne est différente pour le LOU. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que les coéquipiers de Couilloud ont su tenir tête à La Rochelle et à Toulouse, avec ou sans leurs internationaux ! Avec un bilan de deux victoires en quatre rencontres (dont 2 bonus défensifs), Lyon est certainement l’équipe qui a le plus mis en difficulté les deux premiers du championnat dans le jeu. En effet, les Lyonnais ont d’abord maîtrisé le Stade Toulousain chez eux, avant de manquer de peu de s’imposer dans la Ville rose. Tandis que face au Stade Rochelais, les hommes de Garbajosa se sont d’abord inclinés à domicile après une remontée folle, avant de prendre leur revanche au mois de février. En bref, le LOU est peut-être à l’heure actuelle l’équipe la plus dangereuse sur le papier pour Toulouse et La Rochelle, même si le club du Rhône va devoir faire sans son maître à jouer Léo Berdeu, qui a très souvent été décisif cette saison…

Finalement, lorsqu’on y regarde plus près, le classement des 6 premiers du Top 14 paraît assez logique : Toulouse et La Rochelle sont ultra-favoris, là où l’on sent que Lyon et le Stade Français peuvent créer une surprise. En revanche, concernant l’UBB et le Racing 92, cela semble plus compliqué sur le papier. Tout d’abord, parce qu’au-delà de devoir d’abord batailler à l’extérieur lors du barrage, ces formations n’ont pas réussi à battre Toulouse cette saison, et se sont imposées de justesse face aux Rochelais à une reprise. Une statistique qui aura son importance lors des phases finales, surtout lorsque l’on sait l’impact que peut avoir le moral et la confiance dans ce genre de rencontre. Néanmoins, rappelons encore une fois que la phase finale du Top 14 reste totalement différente de la saison régulière, et que chaque équipe aura sa chance pour soulever le bouclier de Brennus.

TOP 14. Pourquoi le barrage Stade Français - Racing aura lieu à un horaire inhabituel ?