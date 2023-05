TOP 14. Pourquoi les affiches des barrages ne passionnent pas vraiment les foules ?

Après 26 journées de dur labeur, la phase régulière du Top 14 a donc rendu son verdict. Même si le suspens était finalement maigre lors de cette ultime journée disputée le week-end dernier, 5 des 6 clubs luttant pour la qualification étant déjà assurés de disputer les phases finales. Seule la 6ème place était en embuscade entre Lyon Toulon et Bayonne . Finalement, grâce à une démonstration face aux Basques, c’est bel et bien le LOU qui se qualifie et qui jouera même un barrage à domicile face à l’UBB, grâce à un meilleur résultat que ses concurrents directs au Top 6 dimanche dernier. Dans l’autre "quart de finale",, entre le Stade Français et le Racing 92 , les premiers nommés recevant cette rencontre à Jean-Bouin grâce à la défaite des Alto-Séquanais à Clermont . Mais cette saison encore, recevoir le derby de la capitale n’est pas l’assurance de l’emporter, bien au contraire… On dirait plutôt qu’il vaut mieux se déplacer, tant les équipes visiteuses ont frappé fort à chaque fois en 2022/2023, à l’image des 50 pions collés par les hommes en rose à la Paris La Défense Arena pendant les fêtes, ou de la victoire au retour des Racingmen. L’un des tournants de leur saison.