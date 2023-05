TOP 14. ‘’Ces barrages, c'est pour gagner le droit de se faire défoncer en demi-finale’’, affirme Mourad Boudjellal

Dans sa chronique diffusée ''Mourad de Toulon'' diffusée sur Eurosport, l'ancien président du RCT n'a pas manqué de donner son avis sur la fin de saison de Top 14.

TOP 14. La Rochelle gagne et Lyon fait le boulot : le classement final et le programme des phases finales, c'est ici !On ne présente plus l'ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal. Toujours très taquin, celui qui possède aujourd'hui sa propre chronique, ''Mourad de Toulon'', diffusée sur Eurosport, n'hésite pas à donner son avis sur l'actualité rugbystique, et ce chaque semaine. Et forcément, l'actuel président du Hyères 83 FC (club de football de Nationale 2) n'a pas manqué de s'exprimer concernant les barrages de Top 14, qui opposeront ce week-end le Stade Français au Racing 92, ainsi que Lyon à Bordeaux. Deux rencontres qui permettront de savoir quelles équipes rejoindront le Stade Toulousain (1er), et La Rochelle (2ème), en demi-finale. Mais pour Mourad Boudjellal, peu importe quels clubs se qualifieront pour le tour suivant, tant l'écart est énorme entre les deux premières équipes du classement et le reste. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé, dans sa chronique de la semaine : ''En résumé, on connaît déjà la finale du Top 14 : ça sera La Rochelle - Toulouse. Donc le match Lyon contre Bordeaux, ça va être celui qui aura le droit de se faire défoncer par La Rochelle, et le match Stade Français -Racing, on va juste gagner le droit de se faire défoncer par Toulouse en demi-finale. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt cette année''.

Des propos chocs, qui diviseront certainement le monde du rugby français. Car s'il est indéniable que Toulouse et La Rochelle ont dominé de la tête et des épaules la saison régulière de Top 14, les quatres autres équipes encore en course pour le Bouclier de Brennus auront de sérieux arguments à proposer. D'ailleurs, le Stade Toulousain s'est incliné une fois contre le Stade Français et le LOU cette saison (les Toulousains ont également fait match nul à domicile contre les Parisiens), là où La Rochelle a également perdu contre chaque équipe barragiste au cours de l'année (dont deux fois à domicile, contre Lyon et l'UBB). De quoi nous rappeler donc que même si les Toulousains et les Maritimes partent favoris, tout reste possible, surtout sur un match. Néanmoins, n'oublions pas que les trois dernières finales du Top 14 ont opposé le premier, ainsi que le deuxième de la phase régulière. Autrement dit, les équipes directement qualifiées en demi-finale...

''Tu peux aller acheter un écran géant pour regarder la Coupe du monde'', Boudjellal pas tendre avec Haouas