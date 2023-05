RUGBY. TOP 14. Y a-t-il vraiment Toulouse, La Rochelle et les autres ?

Depuis plusieurs saisons désormais, Toulouse et La Rochelle s'imposent comme les deux mastodontes du rugby français, que ce soit au niveau continental ou national. Mais est-ce vraiment le cas ?

TOP 14. Un joueur emblématique de La Rochelle raccrochera les crampons à la fin de la saison après plus de 300 matchs !Si vous regardez le rugby, et notamment le Top 14, depuis plusieurs saisons, vous êtes certainement au courant que deux équipes dominent de manière générale le championnat de France : le Stade Toulousain et La Rochelle. Deux écuries taillées pour jouer plusieurs compétitions (en témoignent les deux dernières Champions Cup, remportées par Toulouse et le Stade Rochelais), et qui apparaissent comme les favoris au bouclier de Brennus chaque saison. Un constat qui se vérifie encore plus cette année, Toulousains et Rochelais ayant envie de prendre leur revanche sur une fin de saison dernière mitigée en Top 14. Car oui, lors de l'édition 2021-2022, aucune de ces deux formations n'a atteint la finale. Une désillusion que veulent évidemment effacer les deux finalistes d'il y a deux ans. Et si, comme le dit l'adage, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens, rappelons tout de même que les deux équipes font preuve d'une régularité exemplaire cette saison. Pour preuve, La Rochelle est la seule équipe du championnat à n'avoir jamais quitté le Top 6 en 24 journées ! Un exploit dingue, qui dénote une constance incroyable, surtout dans un championnat aussi relevé que le Top 14. Quant aux coéquipiers d'Antoine Dupont, ils n'ont été qu'une seule fois en dehors des places qualificatives : c'était lors de la première journée, où ces derniers, 7èmes à ce moment-là, étaient par ailleurs au même nombre de points que le 1er, Toulon. Autrement dit, c'est comme s'ils avaient toujours été dans le Top 6...

Si le Stade Toulousain a passé un tout petit peu moins de temps que son rival dans le Top 6, ce dernier peut néanmoins se targuer d'avoir été leader pendant 22 journées sur 24 ! Une hégémonie partagée donc, pour certainement les deux formations qui se qualifieront directement pour les demi-finales cette année. Mais alors, qu'en est-il des équipes derrière au classement ? Comme vous vous en doutez, elles ne possèdent pas la même régularité, ou presque. Par exemple, l'UBB, actuellement 4ème, a passé 16 journées en dehors du Top 6 ! Quant aux autres prétendants au titre final, les chiffres sont sensiblement les mêmes (14 journées pour Toulon, 9 pour le LOU, 11 pour le Racing et Bayonne). Au final, seule une équipe semble tenir la dragée haute à Toulouse et La Rochelle : le Stade Français. Parfois critiqué pour son jeu, le club de la Capitale n'a passé que 2 petites journées en dehors des places qualificatives. Un petit exploit, qui n'est néanmoins pas une fin en soi...

Champions Cup. Revue de presse. ''La Rochelle écrase Exeter'' dans une ''folie maritime''Car oui, si depuis le début de cet article, nous louons la régularité de ces formations, n'oublions pas que ce qui compte réellement, ce sont les phases finales ! Des rendez-vous toujours spéciaux, qui ont déjà vu des équipes surprises renverser des favoris. L'on pense forcément aux épopées de Castres, qui a notamment éliminé le Stade Toulousain la saison dernière en demi-finale. Autrement dit, Rochelais et Toulousains devront faire preuve de la même régularité, et du même niveau de jeu lors des phases finales, s'ils veulent remporter le fameux Bouclier de Brennus. Car en face, ils auront des équipes, certes moins impressionnantes sur la saison régulière, mais qui voudront tout autant soulever le bout de bois...

