Rugby. Top 14. Nouveaux blessés ? Le Stade Toulousain grince des dents avant la réception de l'UBB

À quelques jours de la réception de Bordeaux dans un stadium à guichets fermés, le Stade Toulousain voit Thibaud Flament et François Cros rejoindre la longue liste des joueurs incertains ou indisponibles.

Les supporters et observateurs présents lors de l’entraînement ouvert au public mercredi à Ernest Wallon ont eu beau chercher, impossible d’apercevoir les internationaux Thibaud Flament et François Cros. Le premier aurait quitté le centre d’entraînement juste avant la séance collective en raison d’un protocole commotion tandis que le second est ménagé pour favoriser sa récupération après avoir reçu un coup au tibia (selon ActuRugby). Les deux combattants hauts-garonnais sont incertains, mais pas forfaits. Pas de surprise concernant Pierre-Louis Barassi, sortie sur blessure samedi face au Leinster, le centre de 25 ans est touché aux ischio-jambiers et donc indisponible pour dimanche.

Ugo Mola se serait bien passé de nouveaux absents tant l’infirmerie semble déjà pleine à craquer. Devant manque à l’appel Charlie Faumuina touché au mollet et une troisième ligne complète : Jelonch en réathlétisation à Montpellier, Youyoutte touché au biceps et Tolofua blessé à la hanche. La ligne de trois-quarts n’est pas ménagée non plus avec les absences de Guitoune (mollet), Delibes touché la semaine dernière, Capuozzo (omoplate), Epée (genou), Jaminet (cheville).

Selon la composition de la séance de mercredi, c’est le polyvalent Juan Cruz Mallía qui devrait être associé à Pita Ahki au centre de l’attaque toulousaine. Son compatriote argentin Santiago Chocobares a également était positionné au centre durant la séance. Arthur Retière devrait lui entamer le match sur une aile, et pourrait si besoin être replacé en demi de mêlée en cours de match. Mis à part la présence de Willis auteur d’une grosse performance au Leinster, la composition de la troisième ligne reste flou et dépendra de la disponibilité de Cros et Flament.

De nombreux retours à l’UBB

La séance d’entraînement de l’Union Bordeaux-Bègles avait une tout autres saveurs ce mercredi. Si Toulouse compte les blessés, Bordeaux multiplie les retours. Le capitaine Mahamadou Diaby, victime d’une commotion face à Lyon a repris l’entraînement, tout comme Thomas Jolmes (musculaire), Tani Vili (musculaire), Romain Buros (pubalgie) et Sipili Falatea (coude). Mais le retour le plus attendu était celui du demi d’ouverture international, Matthieu Jalibert. Le chef d’orchestre girondin était bien présent lors de la séance collective ce mercredi et pourrait entamer le derby de la Garonne.