RUGBY. Top 14. Le Racing a-t-il vraiment une chance face au Stade Toulousain ?

En demi-finale du Top 14, le Racing 92 aura fort à faire face au leader de la phase régulière du Top 14, Toulouse. Peuvent-t-ils créer l'exploit ?

Feront-ils l’exploit ? Les Racingmen vont défier le Stade Toulousain à Anoeta (Saint-Sébastien) pour tenter d’accéder en finale du Top 14. Mais est-ce que les hommes de Laurent Travers ont une chance d’y accéder ? Compliqué. Cette saison, le Racing 92 a alterné bonne prestation et irrégularité constante. 5e de la phase régulière, les Ciel et Blanc ont su se défaire, non sans mal, du Stade Français en barrage, mais ils sont loin d’avoir convaincu. Surtout à 15 contre 14 dès la 5e minute de jeu. Face à eux, ils auront le Stade Toulousain, régulier tout le long de la saison grâce à ses internationaux, mais pas que.

Lors des deux confrontations en Top 14, le Racing 92 s’est incliné à deux reprises. Tout d’abord en début de saison, les hommes de Laurent Travers ont été lourdement battus sur le score de 37-10. Puis lors du match retour, Toulouse s’est une nouvelle fois distingué avec une victoire à Paris la défense Arena, 35-39. Lors de ce match, les Dupont et compagnie étaient absents, car retenus avec l’équipe de France. Pour la demi-finale de vendredi, les effectifs seront complets et les Racingmen devront élever leur niveau de jeu s’ils veulent espérer une qualification en finale. Où devront-ils être meilleurs ? Devant et en mêlée. On l’a vu face au Stade Français, le pack a été à la peine. De nombreuses fautes, un essai de pénalité concédé, les Franciliens ont souffert. Ils devront gommer ces défauts face aux Toulousains, car les hommes d’Ugo Mola profiteront de chaque pénalité pour engranger des points ou bien mettre la pression sur leurs adversaires du jour. Mais les hommes de Laurent Travers ont de quoi déstabiliser le Stade Toulousain. Des hommes comme Gaël Fickou, qui connaît bien la maison toulousaine, Juan Imhoff ou même le jeune et talentueux Donovan Taofifenua peuvent être les éléments clés du Racing ce vendredi soir.

Les états de fraicheur

C’est une donnée à ne pas négliger. Les hommes de Laurent Travers ont joué un match supplémentaire et n’ont pas eu une semaine de repos comme le Stade Toulousain. En effet, Antoine Dupont, Thomas Ramos et les autres ont pu récupérer de cette longue saison. Les Rouge et Noir se sont rendus du côté de Faro au Portugal pour préparer au mieux cette demi-finale. En revanche, le Racing a dû se défaire du Stade Français sous une chaleur éreintante. Les joueurs peuvent être encore fatigués de ce combat, mais aussi de ce soleil qui ne s’est pas caché une seconde lors de ce barrage. Les Toulousains partent donc avec un état de fraicheur meilleur que les Franciliens. Mais le sport n’est pas une science exacte et tout est possible. Il ne reste plus qu’à jouer le match et voir quelle équipe prendra le meilleur sur l’autre !