Tirs au but, gaufre, rugby amateur : les 9 dates marquantes de cette interminable saison

Petit retour sur la saison interminable qu'ont vécu les joueurs de rugby cette année. Et le retour est bientôt prévu.

20 juillet 2021. On peut désormais affirmer que la saison du ballon ovale est terminée. Qu'elle fut longue, depuis le mois d'août et la reprise à l'aveugle. Nous avons décidé de revenir sur les événements marquants de cette saison 2020-2021, sans faire de bilan, mais en la stoppant définitivement. Une saison qui donne l'impression d'en avoir vécu quatre en tant qu'observateur extérieur. Alors n'imaginons pas en tant que joueur.

Le Covid

"On dit LA Covid", très bien, merci Pascal. Maintenant, parlons de cette pandémie qui a touché le rugby. Dès le début de la saison, la question du bon sens commun était là : doit-on maintenir la saison quand on voit la flambée de l'épidémie ? La question s'est longuement posée chez les supporters, moins longuement chez les présidents, publicitaires, annonceurs, Fédérations, etc. Dès le début, les cas de Covid faisaient foi dans les clubs et les matchs reportés n'ont fait qu'augmenter. Les joueurs étaient au milieu de tout ça, le télétravail n'étant pas encore possible dans le rugby quand on voit la qualité des jeux vidéos. Une saison de 13 mois plus tard, les vacances se font voir, mais entre-temps, quelques pépites que seul le rugby peut nous offrir.

En automne, les supporters ont eu droit à une compétition sortie tout droit de l'envie des grands décideurs. Plusieurs nations s'affronteraient pour gagner un trophée d'automne, comme en Ligue 1, mais pas vraiment et puis pas avec tout le monde. L'idée est de faire jouer les internationaux encore plus, mais en France, on a adoré. Pourquoi ? Parce que le XV de France tourne parfaitement bien en ce moment et sans ces résultats positifs, les avis seraient négatifs depuis longtemps. C'est comme quand on gagne un jeu à gratter, on rejoue parce qu'on gagne.

Tweets racistes des Argentins

"C'est du passé ! Vous n'avez pas fini de remuer la m** le Rugbynistère". Cette phrase a été dite une centaine de fois par des supporters normalisant les tweets racistes des joueurs Argentins. Si les gens peuvent évoluer, et s'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, les Argentins se sont retrouvés torse nu devant le retour du passé. Des tweets odieux de Pablo Matera notamment avait été révélés. Mais la jeunesse excuse tout et le principe de prescription appliquée quand un sujet touche un joueur de rugby. Spoiler : non.

Deux 6 Nations

Lequel ? Parce qu'on a eu droit a une fin de 6 Nations en plein automne, juste avant l'Autumn Nations Cup. Une dernière journée le 31 octobre 2020, le jour où les enfants se déguisent en monstre. La France bat l'Irlande 35 à 27 après avoir chuté face à l'Écosse au tour d'avant (8 mois avant). Mais ce n'est pas suffisant, il faut se ressaisir pour l'Autumn Nations Cup et le prochain Tournoi des 6 Nations 2021. Le Top 14 ? Oui, il se joue aussi, mais les Bleus sont omniprésents sur France 2 pour l'instant.

La gaufre

Mais quel épisode ! Un scénario magnifique. Pour rappel, des cas de Covid avaient été déclarés positifs durant le Tournoi des 6 Nations 2021. Une bulle sanitaire stricte avait pourtant été mise en place par la FFR, mais pas suffisante. Il faut dire que manger une gaufre dans les rues de Rome le week-end était autorisé par la bulle.

Quelle année pour le Stade Toulousain. Deux finales, deux titres. Après avoir passé une saison avec un Kolbe pas si performant qu'à son habitude, le club a réussi à maintenir la cadence et simplement appliquer son rugby en phase finale. On pense évidemment aux Rochelais qui ont subi à deux reprises l'envie de titres de cette génération toulousaine. 3 ans, 3 titres. Les hommes mentent, pas le Stade Toulousain.

Tirs au but

Cette saison fut le retour des tirs au but et pas seulement à l'Euro. On se demande si le manque des phases finales n'a pas fait que l'excitation autour d'elles a été décuplée. Le Biarritz Olympique a offert un magnifique finish à ses supporters et aux téléspectateurs. D'ailleurs, les images montraient qu'il y avait plus de spectateurs présents que de téléspectateurs. Le match s'est terminé par des tirs au but face à Bayonne, l'ennemi de toujours qui vit sous le même toit. Et c'est Steffon Armitage, troisième ligne aile, qui vient donner le dernier coup de massue. Que d'émotions.

Tournée d'été

Tout comme l'Autumn Nations Cup, le rugby français n'est pas totalement fan de cette tournée d'été pour deux raisons. La première est la longueur de cette saison : 13 mois. Les joueurs ont assez donné et l'utilité même de rajouter des matchs à haute intensité est difficilement digérable pour les joueurs. L'autre point est la liste : 42 joueurs sans les titulaires. Mais tout cela a vite été effacé dès le premier match avec un groupe solide qui aurait dû faire chuter l'Australie. Le seul point négatif pour certains restera les 9 joueurs convoqués, mais non utilisés. De plus, ils ne pourront pas participer à la première journée de Top 14, car des vacances sont logiquement obligatoires.

Rugby amateur

Ah. Quelqu'un se rappelle ? Depuis deux saisons, le rugby amateur souffre de la pandémie encore une fois, seuls quelques semaines de rugby ont été possibles. Cette saison, on pourrait imaginer que le rugby amateur retrouve ses championnats, mais avec la situation actuelle, mieux ne vaut pas faire de plans sur la comète.