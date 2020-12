Trois Pumas dont Pablo Matera et Guido Petti suspendus pour propos xénophobes

Le troisième ligne du Stade Français Pablo Matera, Guido Petti (UBB) et Santiago Socino ont été suspendus par leur fédération suite à des propos xénophobes.

La Fédération argentine de rugby a prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de trois de ses joueurs : Pablo Matera, Guido Petti et Santiago Socino. Le premier a même perdu son brassard de capitaine des Pumas. On leur reproche des propos xénophobes prononcés entre 2011 et 2013 sur les réseaux sociaux. Le scandale a plongé l'équipe argentine dans la crise quelques jours avant leur dernier match contre l'Australie à Sydney samedi dans le cadre du Tri Nations. Matera avait mené sa sélection vers une victoire historique sur les All Blacks dans cette compétition avant un nul face aux Wallabies. Des performances qui se retrouvent entâchées par la mise au jour de ces propos. "L'Union argentine de rugby répudie fermement les commentaires discriminatoires et xénophobes publiés par les membres de l'équipe des Pumas sur les réseaux sociaux".



Bien que ces messages remontent à presque 10 ans pour certains, la Fédération a décidé d'ouvrir une procédure. Expliquant dans son communiqué qu'elle "condamne toute expression de haine et nous considérons qu'il est inacceptable que ceux qui les expriment représentent notre pays." Des révélations placent les trois joueurs dans une situation particulièrement tendue. Pablo Matera (3e ligne, Stade Français), Guido Petti (2e ligne, UBB) et Santiago Socino (talonneur, Jaguares) seront privés du match contre l'Australie. Le premier avait succédé à Agustin Creevy dans le rôle de capitaine en octobre 2018. Nommé joueur de la finale du Super Rugby en 2019, il avait rejoint le Top 14 après le Mondial au Japon. Comme d'autres joueurs argentins, Petti l'avait imité sur incitation de la Fédération suite à la suspension de la saison de Super Rugby 2020.



Selon le Telegraph, "dans ses tweets, supprimés depuis, Matera avait parlé de "renverser des noirs" avec sa voiture et dénigré les Boliviens et les Paraguayens." Suite au communiqué de la Fédération argentine, Matera a tenu à s'excuser. "J'ai eu une période plus difficile. J'ai très honte. Toutes mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par les atrocités que j'ai écrites. À ce moment-là, je n'imaginais pas qui j'allais devenir", rapporte ESPN. Aujourd'hui, et alors qu'il était capitaine des Pumas, il doit en assumer la responsabilité. Son club, le Stade Français a indiqué dans un communiqué qu'il serait reçu par la direction lors de son retour en France.