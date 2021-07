XV de France. Tu mangeais ? Le résumé de la victoire historique des Bleus est disponible ! [VIDÉO]

C'est un moment historique pour le XV de France qui remporte son deuxième test-match face à l'Australie après 30 ans de disette.

HISTORIQUE ! Pourquoi ? Parce que les Bleus n'avaient pas gagné en terre australienne depuis plus de 30 ans. Après un premier test-match mal négocié sur la fin de match, les supporters français craignaient le pire sur cette rencontre. Les Wallabies avaient pourtant promis la guerre aux Français, dans l'intensité et les contacts. Ils ont réussi, il faut le dire, avec quelques blessures dont Kylian Geraci en fin de match.

Tout commence par une pénalité de 50 mètres de Melvyn Jaminet, qui commence tranquillement à s'installer dans le groupe France. Derrière, un essai australien est refusé avant les trois premiers points de ces derniers. Mais les Bleus sont capables de transformer l'eau en vin. Après une mauvaise passe d'Ibrahim Diallo, dans le dos de ses coéquipiers, Arthur Vincent décale parfaitement Damian Penaud qui négocie un double une-deux avec Cameron Woki. Essai.

La deuxième mi-temps s'accélère et les Bleus imposent leur jeu. Taofifenua échappe le ballon dans l'en-but après avoir allongé son bras. Mais les Bleus mènent tout de même de neuf points et la France entière se demande comment ils vont réussir à tout saborder. Malgré un dernier essai des Wallabies via leur capitaine Michael Hooper, ce sera une victoire pour nos Bleus.

Une dernière mêlée à trois minutes de la fin a tout changé. Avec Jonathan Danty en troisième ligne aile, les Bleus enfoncent les Australiens et obtiennent une pénalité pour Jaminet. Ce dernier ne tremble pas et inscrira un total de 26 points en équipe de France après deux matchs. 0 en Top 14. La dernière action est terrifiante, mais Sekou Macalou surgit et gratte un ballon précieux pour son équipe. Victoire finale 28 à 26.