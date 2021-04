Top 14. L'option du forfait d'un club qualifié en cas de Covid-19 à l'étude à la LNR

La Ligue Nationale de rugby souhaite préserver les phases finales. Si des cas de Covid devaient perturber le calendrier, le forfait sera une option.

Top 14. Les matchs reportés pourront-ils être rejoués avant les phases finales ?Le report de plusieurs matchs de la 21e journée après de nombreux cas de Covid-19 a mis la Ligue Nationale de rugby dans une situation compliquée. En effet, les dates pour faire jouer ces rencontres vont manquer d'ici à la fin de la saison en raison des phases finales de la Coupe d'Europe, du Top 14 puis de la tournée des Bleus en Australie. Pour ''protéger'' ces grands rendez-vous, les instances pourraient donc prendre des mesures radicales. La possibilité de jouer des matchs en semaine pour terminer la saison est donc à l'étude. Mais ce qui inquiète le plus à la LNR c'est l'éventualité que des clubs soient à nouveau touchés par le virus. Comme en Coupe d'Europe, la formation concernée sera-t-elle déclarée forfait sur tapis vert ? Toulon ou encore Castres en ont fait l'amère expérience cette saison.

À la Ligue, on souhaite cependant que les matchs aient lieu. Quitte à faire jouer une autre équipe. Via L'Equipe, Lucien Simon, vice-président de la LNR en charge des affaires sportives fait le point :

Il y a un tableau très compliqué qui a été construit, mais pas encore voté et validé par le comité directeur qui précise que si un club ne peut pas disputer un match de phase finale, il sera remplacé par le club classé juste en dessous.[...] Il y a trois possibilités et la commission sportive a rendu un avis, mais ce n'est pas une décision.



Si d'aventure le LOU, actuellement 6e et premier qualifié, devait avoir des cas de Covid dans ses rangs, Toulon ou encore voire le Stade Français, 9e, pourrait s'inviter aux phases finales. C'est une des hypothèses à l'étude du côté des instances, mais celle-ci pourrait aussi poser des problèmes sur le lieu de la rencontre. "Pour la Pro D2, par exemple, les demi-finales se disputent sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Et si c'est elle qui ne peut pas jouer, comment switche-t-on le terrain d'accueil." Les clubs de Top 14 vont donc devoir redoubler de vigilance sous peine de connaître une énorme désillusion, et ce, peu importe leur classement à la fin de la saison régulière.