Top 14. Les matchs reportés pourront-ils être rejoués avant les phases finales ?

Les rencontres Montpellier-Toulon et Agen-UBB ont été reportées après que des cas de Covid-19 ont été décelés. La question se pose quant à la date de report.

Ce week-end, ce n'est pas sept mais seulement cinq matchs de Top 14 qui auront lieu. En effet, en plus de Montpellier-Toulon, la rencontre entre Agen et l'UBB a été reportée après que des cas de Covid furent décelés dans les rangs girondins. Dans un calendrier de fin de saison surchargé, se pose légitimement la question d'une date susceptible de voir les rencontres se dérouler. Concernant le match opposant le MHR au RCT, deux solutions existent. Soit les Cistes s'imposent en demi-finale de Challenge Cup contre Bath auquel cas le match face à Toulon se jouera en semaine. En revanche en cas d'élimination, les hommes de Phillipe Saint-André retrouveront le RCT le 22 mai prochain, date à laquelle sont prévues les finales de Coupe d'Europe.

Idem pour Agen-UBB. Le Top 14 fait relâche le week-end du 1er mai, pour laisser place aux demi-finales de Champions Cup auxquelles participe la formation de Christophe Urios. En cas de qualification pour la finale prévu le 22 mai prochain, le scénario devrait être le même que pour Montpellier-Toulon, à savoir un report prévu en semaine le calendrier n'ayant plus aucune date de libre. Reste à savoir à quelle date. Pour rappel, les phases finales de Top 14 débutent le 12 juin prochain par les barrages, enchaînant la semaine suivante sur les demi puis la finale. Pour faire simple, excepté lors des phases finales de Coupe d'Europe, il n'y aura plus de week-end de repos jusqu'au 26 juin prochain, date de la finale du championnat. En revanche donc, une défaite face au Stade Toulousain permettrait au club girondin d'affronter les Agenais ce 22 mai. Quoiqu'il en soit, les équipes vont être engagées dans un véritable marathon jusqu'au 5 juin prochain, fin de la phase régulière de Top 14, voire plus si affinités.

Dates Phases finales Champions/Challenge Cup :

Week-end du 1er mai : Demi-finales

Week-end du 22 mai : Finales

Dates Phases finales Top 14 :

Week-end du 12 juin : Barrages

Week-end du 19 juin : Demi-finales

Week-end du 26 juin : Finale