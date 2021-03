6 Nations 2021. Les gaufres de la FFR enflamment la toile

La FFR a publié une photo d'une gaufre qui a beaucoup fait réagir. En Italie, le XV de France avait été suspecté d'avoir percé la bulle sanitaire, lorsque des joueurs avaient été aperçus, pâtisserie en main.

Jamais une histoire de gaufre n'avait autant fait réagir. Et n'allez pas y voir une quelconque raison culinaire. Si vous n'étiez pas au courant, la FFR vous aura appris (et nous aussi au passage), qu'il existait une journée internationale de.... la gaufre. En effet, sur ses réseaux sociaux, la Fédération Française de Rugby a publié un message illustré d'une image de la pâtisserie devant la Tour Eiffel, le tout en souhaitant une bonne journée de la gaufre à tous. Anodin me direz-vous ? Pas vraiment.

En ce 25 mars, nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente journée internationale de la gaufre 😋 #WaffleDay pic.twitter.com/wUMYmFRuuZ — France Rugby (@FranceRugby) March 25, 2021

Et pour cause, si cela vous a échappé, rappelons que lors de leur déplacement victorieux en Italie, les Bleus ont vivement été critiqués. La raison ? Certains joueurs ont été aperçus dans les rues de Rome, mangeant ces fameuses gaufres. La nouvelle avait donc fait couler beaucoup d'encre, certains reprochant aux hommes de Fabien Galthié d'avoir percés cette bulle sanitaire. Quelques jours plus tard, à l'issue de la victoire en Irlande, une douzaine de cas positif à la Covid-19 étaient alors recensés dans les rangs tricolores dont le sélectionneur. Rien n'indique que c'est lors de cette sortie que les Bleus ont alors contracté le virus. Il est même fort probable que non. Mais une enquête et une chasse aux sorcières avait alors été orchestrée.

Mais cette blague a du mal à passer chez les internautes, et s'apparente pour certains à une provocation. Dans un contexte sanitaire qui devient plus que pesant, des ''twittos'' dénoncent un manque de respect pour les Français qui ne peuvent toujours pas vivre normalement ou envers le rugby amateur à l'arrêt depuis fin octobre 2020, alors que les professionnels continuent la pratique. D'autres ont également pointé du doigt le manque de classe par rapport à l'adversaire de vendredi, l'Écosse. Pour rappel, le match initialement prévu le 28 février dernier, a été reporté à ce week-end. Si le XV du Chardon se déplacera avec la majorité de ses cadres, certains manqueront à l'appel, non libérés par leur club pour l'occasion. Ou comment motiver davantage son adversaire. En revanche, certains ont pris cela avec le sourire, n'hésitant pas à mentionner l'autodérision de la Fédération.

En Écosse là aussi, les avis divergent. La plupart ont voulu plaisanter, alors que certains y ont là aussi vu une blague de mauvais goût. En tout cas, ce tweet est venu rajouter du piquant à un match qui n'en manquait pas. Après s'être étalé sur les réseaux sociaux, la France devra répondre sur le terrain, et surtout ne pas se gaufrer, au risque de passer pour les dindons de la farce.

Ceux qui répondent que c’est de mauvais goût... c’est pas la sortie « gaufre » qui leur a refilé le Covid calmez vous un peu — Gascogne Libre (@GascogneLibre) March 25, 2021

C'est quoi le but du tweet sur la gaufre à part dire aux Écossais qu'on se fout bien de leur gueule et les énerver pour vendredi ? — Ovale Masqué (@OvaleMasque) March 25, 2021

Franchement vous feriez de faire profil bas sur cette histoire plutot que faire les malins avec ce genre de tweets — Panda roux (et noir) (@samsissa) March 25, 2021

Lol on a créé un cluster, crée un nouveau doublon et indirectement on se fou de la gueule des écossais. Vous êtes drôles — ⭐️Giannelli Imboulard⭐️ 💜❤️🖤 (@imboulard) March 25, 2021

Given that Scotland won't have a full strength team on Friday due to you guys being unable to stick to a protocol that every other team adhered to, I would say that this tweet is ill advised — Jason Ryder (@JasonMJRyder) March 25, 2021

In French, we don't say : "On a fait de la merde, passons donc entre les gouttes et faisons profil bas" mais ceci: https://t.co/6Va5OU2CSl — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) March 25, 2021