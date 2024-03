RUGBY. Toulon brille sur le pré, mais Mignoni vilipende un journaliste après le match

Si Toulon a montré de très belles choses sur le terrain, le manager Pierre Mignoni a pris à partie un journaliste de l’Équipe après la rencontre.

Que c’est dommage. Alors que Toulon se remettait la tête à l’envers après une belle victoire face à l’USAP (44-22) dans le Var, Pierre Mignoni a concentré l’attention après la rencontre. La raison ? Le manager toulonnais a pris à partie un journaliste en conférence de presse.

Mignoni, la colère et le Droit

Dans une altercation dirigée contre les reporters de L’Équipe Karim Ben Ismaïl, puis Maxime Raulin, l’ancien entraîneur du LOU Rugby voulait des noms. En effet, l’agressivité de ce dernier était due à des informations parues dans le quotidien sportif, d’après des révélations anonymes faites par l’un des joueurs de son effectif aux journalistes concernés.

Dans l’édition du samedi 2 mars du journal L’Équipe, les deux reporters révélaient des propos tenus par Pierre Mignoni à ses joueurs récemment. Des révélations faites au sein d’un article qui cherchait à mettre en avant les “coups de pressions et discussions” qui crispent le vestiaire varois.

Alors que ces derniers s’apprêtaient à partir en vacances après 15 semaines de compétition sans coupure, les Toulonnais ont reçu le message suivant de la part de leur manager :

reprise lundi matin… Poids et masse grasse lundi 10h… Pour les fumeurs, nettoyage de votre fumoir. Cette pièce sera fermée… L’institution RCT ne peut plus accepter ça. Si vous n’êtes pas content, tu (sic) peux changer de club ou m’appeler, je suis disponible.”

Mécontent qu’une telle information soit parue dans la presse, Pierre Mignoni a donc demandé au journaliste présent sur place de lui donner les noms des “coupables”. Une réaction où il invoquait le fait que "sa vie privée" aurait été divulguée, en y ajoutant diverses remarques inappropriées. Des demandes auxquelles le journaliste n’a pas pu répondre, invoquant le secret des sources.

Pour rappel, les journalistes bénéficient de cadres et d’outils légaux particuliers pour exercer leurs métiers, selon la loi sur la liberté de la presse de 1881. Parmi eux, le secret des sources permet à un journaliste de couvrir des sources anonymes lui révélant des informations et se doit de taire le nom de celui qui lui a communiqué l’information. Seul un juge, dans des conditions rares et précises, est en mesure de lever ce secret.

Toulon, des offensifs au rendez-vous

En dehors des esclandres d’après-match, la performance toulonnaise sur le pré est également à souligner. Si le bonus n’a pas été conservé en seconde période, le RCT se sort d’une série de 3 matches sans victoire. Après un premier acte où ils peinent à concrétiser, les Varois sont revenus des vestiaires avec une belle inspiration offensive.

Si les Toulonnais avaient déjà un avantage conséquent au score, la suite du match se résume en un ballet entre les deux formations. Entre la 53ᵉ et la 75ᵉ minute, 5 essais ont été marqués, soit un essai toutes les 4 minutes et 25 secondes environ. Grâce à cette victoire, les Rouge et Noir s’assurent d’être dans le Top 6 avant leur déplacement chez un Racing 92 bien mal en point en ce moment.

