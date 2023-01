RUGBY. C’est quoi cet imbroglio entre Mignoni, le RCT et le XV de France ? On vous éclaire

La finalité de cette histoire, c'est que Pierre Mignoni a été mis au pied de mur et a affirmé respecter son engagement à Toulon.

Il aura donc suffit d’une information du Midi Olympique pour mettre le feu aux poudres. Selon le journal jaune paru ce dimanche soir, Pierre Mignoni était en passe d’accepter la proposition de Fabien Galthié, qui comptait le rapatrier dans son staff après le Mondial 2023. Des contacts avancés et une volonté de travailler ensemble évoquée qui forcément, n’ont pas manqué de faire réagir le RCT, avec qui Mignoni est engagé jusqu’en 2026.

15 DE FRANCE. Quesada, Mignoni... À qui pense Galthié pour remplacer le duo Ghezal-Labit ?Entre la cohabitation forcée avec Franck Azema et les résultats poussifs du club varois, beaucoup voyaient là l’occasion idéale pour Mignoni de s’extirper du bourbier toulonnais. Mais qu’importe que sa prise de parole découle ou non de l’annonce faite par le journal jaune, ou de la réunion d’urgence décrétée par son président Bernard Lemaitre ce lundi matin, le manager varois a quoiqu’il en soit signifié qu’il honorerait bel et bien son contrat jusqu’à son terme. Qu’il respecterait son club formateur, aussi, et déclinait la proposition de la FFR, de fait, par la même occasion.

RUGBY. TOP 14. Azéma/Mignoni, quel rôle et quelle place à Toulon ?Voilà de quoi clarifier la situation et faire retomber un peu la pression, du côté de la Rade. Côté bleu en revanche, les recherches pour trouver le prochain remplaçant de Laurent Labit recommencent presque de zéro, donc. Même si Gregor Townsend et Gonzalo Quesada se seraient d’ores et déjà proposé à Fabien Galthié, de leur propre initiative, selon le Midi Olympique…