RUGBY. TOP 14. Azéma/Mignoni, quel rôle et quelle place à Toulon ?

Après une fin de saison réussie du côté de Toulon, Franck Azéma sera rejoint l'année prochaine par Pierre Mignoni, avec qui il formera un tandem explosif.

Les cohabitations sont à la mode en ce moment. Le Rugby Club Toulonnais est en passe de l'expérimenter dans son encadrement. Franck Azéma, arrivé cet hiver en remplacement de Patrice Collazo, entraînera en tandem le RCT aux côtés du Toulonnais Pierre Mignoni. Alors que les joueurs de la Rade ont réalisé une excellente deuxième partie de saison, avec en prime une finale de Challenge Cup, de belles promesses s'annoncent pour la saison prochaine.

Les fondations de l'effectif ont été assurées par l'ancien entraineur de Clermont, qui s'aidera de l'ancien entraineur des arrières de Toulon (2011-2015) avec qui il a gagné un Bouclier de Brennus et trois titres de champions d'Europe. Plus précisément, Mignoni aura le rôle de Directeur du Rugby, tandis qu'Azéma conservera son poste de Manager Sportif, selon le Midi Olympique. Julien Dupuy, l'actuel responsable des arrières, ne sera donc pas conservé à l'issue de la saison. Surtout avec la présence de Frédéric Michalak comme consultant technique. Le nouveau duo formé pourrait s'avérer être complémentaire, comme on a pu le voir par le passé dans d'autres couples d'entraineurs.

Les plus anciens d'entre nous se souviennent du Duo Villepreux/Skrela à la tête de l'équipe de France entre 1995 et 1999, qui a remporté deux Grands Chelems et est arrivé en finale de la Coupe du Monde 1999. Le duo Labit/Travers, formé à Montauban en 2005, qui a qualifié le club tarn-et-garonnais en Coupe d'Europe, et qui a sacré le Castres Olympiques puis le Racing 92 champions de France en 2013 et 2016. Enfin, le couple Lanta/Deylaud à Agen, qui a joué la finale du championnat de France en 2002 et qui a fait remonter le SUA dans l'élite quelques années plus tard, a aussi été une preuve de réussite.

À l'inverse, les Toulonnais se souviennent de l'association Marc Dal Maso - Jacques Delmas comme entraineurs des avants lors du début de saison 2016/17, qui avait créé un imbroglio dans l'effectif. C'est ce dernier qui avait d'ailleurs dû quitter ses fonctions lorsque Mike Ford avait remplacé Diego Dominguez en cours de saison. Azéma et Mignoni, deux spécialistes du jeu des trois-quarts, arriveront-ils à ne pas se marcher sur les pieds ?