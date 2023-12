RUGBY. ''J’aurais plus de responsabilités à Toulon qu’à Toulouse'', Melvyn Jaminet motivé pour la Champions Cup

L'arrière du XV de France Melvyn Jaminet devrait jouer avec Toulon ce week-end en Champions Cup face à Exeter. Il revient sur son départ de Toulouse.

Le RCT fait son retour en Champions Cup ce week-end. Au programme, la réception des Chiefs d'Exeter samedi à Mayol. Un adversaire que les Varois n'ont pas affronté depuis 2013 ! Dix ans, c'est long. Les deux équipes n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'elles étaient à l'époque.

A l'époque, Melvyn Jaminet évoluait déjà pour le RCT, mais il était encore minot. Ce samedi, il devrait jouer son premier match européen avec son club formateur. "On sait qu'il est important de bien débuter la coupe d'Europe. J'ai hâte de découvrir Mayol, sur le terrain", confie le néo-Toulonnais en conférence de presse via le Midi Olympique. Transféré depuis le Stade Toulousain il y a peu, le Tricolore est attendu à l'arrière. Il est animé par une très grosse envie de jouer mais aussi de prouver. Chose qu'il n'a pas vraiment pu faire à Ernest-Wallon en raison de blessure et de la concurrence. "Forcément, il y a une part d'échec à partir de Toulouse car on ne finit pas son contrat. Je ne suis pas allé au bout des choses." Néanmoins, il ne veut garder que le positif : le fait d'avoir côtoyé des joueurs de talent, des internationaux français comme étrangers. S'il n'a porté le maillot toulousain qu'à 19 reprises pour 16 titularisations, il estime avoir progressé. Mais il avait envie d'avoir plus de temps de jeu. "Je vais l'avoir à Toulon. J'aurais plus de responsabilités à Toulon qu'à Toulouse."

Ils ont compris. Je remercie le Stade Toulousain pour ces discussions.

Un départ d'un commun accord entre les deux parties. Le Stade Toulousain a en effet bien compris les doléances de l'international français. Lequel en a fait part à son entraîneur Ugo Mola. "Une fois les blessés revenus, il m’a dit de penser à moi et à Toulouse. Les discussions ont été vraiment sincères."

Ce départ va-t-il lui être bénéfique ? A Toulon, on attend beaucoup de lui et il le sait. "Les débuts sont toujours un peu durs avec les annonces et le nouveau système." Aussi a-t-il redoublé d'efforts pour assimiler le plan de jeu et s'intégrer le plus rapidement possible au sein d'un groupe qui tourne déjà bien. Après neuf journées, le RCT pointe en effet à la deuxième place du Top 14 avant la parenthèse européenne.



Au RCT, il a retrouvé des têtes connues comme Serin, Gros, Villière ou encore Ollivon avec qui il a joué sous le maillot du XV de France. Si son statut d'international peut être un avantage, il est aussi à double tranchant. En effet, il sera forcément suivi de près par les supporters comme les observateurs. Une pression qui peut être positive comme négative. En concurrence avec Luc notamment, il va devoir prouver sa valeur face à l'un des publics les plus exigeants d'Europe. Et ça commence dès ce week-end.