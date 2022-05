RUGBY. TOP 14. Une fin de championnat au suspens inédit

À seulement 2 journées de la fin de la phase régulière de notre championnat, aucune équipe n’a encore validé son ticket pour les phases finales.

On assiste surement à l’un des championnats les plus serrés de ces dernières années. Il ne reste que deux rencontres à jouer avant la fin du championnat, et encore aucune équipe n’est assurée de pouvoir jouer le titre en fin d’année, ni même le premier, Montpellier. Pourtant, les Héraultais, en cas de victoire la semaine dernière à Lyon, aurait pu être la seule écurie à décrocher son ticket, au moins pour les barrages. Malheureusement, les hommes de Saint-André se sont sévèrement inclinés et ont laissé encore quelques espoirs à certaines équipes d’obtenir une place directe pour les demies. Mais avant de penser aux demi-finales, il faut valider son billet pour les phases finales et en plus des 6 équipes qui sont pour l'instant qualifiées, 3 autres peuvent encore espérer faire partie de l'aventure. Les 9 écuries qui vont se battre pour les 6 places se tiennent en seulement 12 points. Clermont, 9e, n'est qu'à une seule victoire bonifiée de la 6e place qualificative. CHAMPIONS CUP. Mission impossible pour le MHR sans Reinach, Willemse et Haouas face à La Rochelle ?

Sur les dix dernières années, jamais il n'y a eu un tel suspens. Au moins 2 équipes voire 3 étaient déjà qualifié pour les phases finales à la 24e journée. C’est l’année dernière que le championnat a été le plus indécis à deux journées de la fin. Le Stade Toulousain, avec 73 points, était la seule équipe assurée d’être en phases finales. Il faut remonter à l’exercice 2010-2011 pour retrouver un championnat avec encore autant de suspens. Perpignan, 8e après la 24e journée, était à 10 points de Toulouse, premier, et avait encore un mince espoir de se qualifier. Les 7 autres équipes se tenaient dans un mouchoir de poche, 8 points exactement. Ce phénomène ne s’est produit qu’à 3 reprises depuis la création du TOP 14 en 2005. La troisième étant lors de la saison 2006-2007, où 5 équipes, à moins de 8 points d’écart, se disputaient une place dans les 4 qualifiés à l’époque.

Un si petit écart, entre ces 9 équipes, qui peut s’expliquer par le fait qu’aucune équipe n’a survolé le championnat durant les 24 journées. Plusieurs parties de la saison ont été dominées par une équipe, mais aucune d’entre elle n’a réussi à tenir sur la longueur. Si le Stade Toulousain a commencé le championnat en trombe et s’est rapidement retrouvé leader, les Hauts-Garonnais ont ensuite connu une grosse baisse de régime et se retrouvent aujourd’hui 6e du classement. C’était ensuite au tour de l’UBB, qui avait fait un début de saison correct, de prendre les rênes de notre championnat. Les Bordelais ont ensuite, et encore aujourd’hui, subi un gros passage à vide. Un moment de moins bien, qui a permis aux Montpelliérains, après un début de saison en dent de scie, de monter sur la première marche du classement. Une remontée expliquée par une magnifique série de 10 matchs sans défaite en championnat.

Ajoutez à cela des clubs qui, sans impressionner, ont réussi à garder une régularité tout au long de la saison, tel que le Castres Olympique ou encore le Stade Rochelais, voire l’ASM. Des clubs qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui à 2 journées de la fin ont encore leur mot à dire. Et pourquoi pas, décrocher une place dans les 2 premiers pour les Castrais qui pointent actuellement à la 3e marche du classement.

En difficulté depuis le début d’année et avec des matchs de retard, le club varois avait pourtant annoncé clairement jouer le maintien cette saison par l’intermédiaire de Frederick Michalak en décembre. C’était sans compter sur la force de caractère du groupe toulonnais, qui, depuis début mars, n’a perdu qu’une seule rencontre. Grâce à cette folle remontée à la 8e place et à seulement 5 points du 6e, les Varois se sont offert le droit de croire à une fin de saison de folie.

Tous ces différents parcours nous offrent un suspens incroyable. Sur les 10 dernières années, en moyenne, il y avait 17 points d’écart entre le 1er et 6e à la 24e journée. Cette saison, 7 petits points seulement séparent le leader du dernier qualifié. Un écart minuscule quand on sait que lors de la saison 2018-2019, à deux journées de la fin du championnat, le Stade Toulousain, premier haut la main, avait 25 points d’avance sur le Racing 92, 6e. Incroyable.

Les deux dernières journées de championnat seront donc plus que jamais disputées quand on sait que les 9 premières équipes peuvent encore croire aux phases finales. Même si, normalement, l’avant-dernière journée devrait déjà lever certains doutes et annihiler des espoirs…