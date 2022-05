RUGBY. TOULON. Franck Azéma : ''Quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver un coupable''

Dans un entretien livré au Midi Olympique, le manager de Toulon Franck Azéma est revenu sur son arrivée au club, mais aussi sur la saison du RCT dans sa globalité.

Arrivé en cours de saison à Toulon pour succéder à Patrice Collazo, Franck Azéma semble épanoui sur la Rade. Il faut dire que malgré un début compliqué, les résultats sont désormais présents : 8ème à seulement 3 points du Stade Toulousain, le RCT semble invincible ces dernières semaines. Les Varois peuvent même croire à une qualification pour les phases finales, chose impensable il y a encore deux mois. Mais voilà, l'actuel entraîneur de Toulon refuse l'idée qu'il est le seul responsable de ce succès. En effet, dans un entretien donné au Midi Olympique, l'ancien coach de Clermont rappelle le travail réalisé par son prédécesseur, Patrice Collazo : "Si Toulon s’est retrouvé dans cette position, ce n’est pas la faute d’une seule chose. Ce n’est jamais un gros truc. C’est l’addition d’une multitude de choses qui, bout à bout, fait tomber la bascule du mauvais côté (...) Contrairement à tout ce qui a été dit, je ne suis pas arrivé sur un champ de ruines. Il y avait des fondamentaux et des bases. Si le club était en difficulté, ce n’était pas le fait de Patrice Collazo. Je sais comment ça marche : quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver un coupable. Ce n’est pas moi qui vais vous dire que c’était la faute de Patrice".

Top 14. Toulon. ''Des joueurs ne font pas suffisamment d'efforts'' : Azéma sans langue de boisLe natif de d'Ambilly est également revenu sur l'un des dossiers qui fait le plus parler du côté de Toulon : le départ de l'enfant du club, Louis Carbonel. Une décision qui fend le cœur a énormément de supporters du RCT : "Je prépare la saison sans Louis. Je me régale à bosser avec lui. Mais c’est acté, Carbo va à Montpellier (...) Je comprends la frustration des gens. La vie est faite comme ça. Tu ne prévois pas certaines situations. On doit être adaptable. Cette situation n’est pas arrivée par hasard. Sur le cas Carbo, les torts sont partagés entre toutes les parties. L’environnement a fait qu’il est parti". Pour remplacer le demi d'ouverture international, le RCT a recruté le Rochelais Ihaia West, mais pourra aussi compter sur la polyvalence de Baptiste Serin, Duncan Paia'aua, ou encore de Mathieu Smaïli. Des options suffisantes, pour Franck Azéma : "On ne sera pas en difficulté sur ce poste".

