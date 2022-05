RUGBY. Top 14. Un stade espagnol pourrait à nouveau accueillir des phases finales

La Ligue nationale de rugby pourrait délocaliser les demi-finales du Top 14 2022/2023 en Espagne. Saint-Sébastien est sur la liste de la LNR.

Selon les informations de Midi olympique, la Ligue nationale de rugby pourrait choisir de délocaliser une fois de plus des matchs de phases finales de Top 14 en Espagne. En 2016, la finale du championnat de France avait réuni presque 100 000 personnes au Camp Nou de Barcelone. Cette fois-ci, la LNR aurait un stade plus modeste pour organiser les demies : le stade d'Anoeta et ses 39500 places. Antre de la Real Sociedad en football, il a déjà vu des équipes de rugby comme Biarritz et Bayonne fouler sa pelouse au fil des années. Après Nice cette année, Saint-Sébastien pourrait donc accueillir les demi-finales de Top 14 en 2023. Ce serait à n'en pas douter une belle fête pour le rugby. On connaît la ferveur du Pays basque, français comme espagnol, pour l'ovale.