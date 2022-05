CHAMPIONS CUP. Mission impossible pour le MHR sans Reinach, Willemse et Haouas face à La Rochelle ?

Ce week-end, la tâche s'annonce rude pour Montpellier, qui ira défier le Stade Rochelais sur sa pelouse sans de nombreux cadres.

Ce week-end, le MHR a rendez-vous avec son histoire, puisque le club disputera le deuxième quart de finale de Coupe d'Europe de son histoire, 9 ans après s'être incliné face à l'ASM 36-14. Et comme en 2013, les coéquipiers de Fulgence Ouedraogo affronteront une équipe française : La Rochelle. Un match très alléchant sur le papier, entre le leader actuel du championnat de France, et le vice-champion d'Europe. Malheureusement pour les Héraultais, de nombreux cadres ne feront pas le déplacement. On pense forcément à Paul Willemse, le géant deuxième ligne du XV de France, blessé au genou, mais aussi au demi de mêlée sud-africain Cobus Reinach (blessé), ou encore au pilier droit Mohamed Haouas (suspendu). S'en parler d'Arthur Vincent, indisponible depuis des mois. Des énormes coups durs pour Montpellier, avant de défier une équipe de La Rochelle qui n'a plus perdu à domicile en Champions Cup depuis le 7 décembre 2019 (contre Glasgow) ! D'autant que l'importance de ces trois joueurs dans le système du MHR cette saison n'est plus à prouver...

TOP 14. Montpellier. Fin de saison confirmée pour le seconde ligne Paul Willemse Un déficit de puissance ?

L'une des forces du MHR cette saison réside dans la force de son pack. Emmené par des joueurs comme Mercer ou Bécognée, le 8 de devant héraultais a souvent pris le dessus sur l'équipe adverse, sans pour autant restreindre le jeu. En effet, on a souvent vu cette saison les hommes de Saint-André trouver la faille près des regroupements, grâce également au talent de Cobus Reinach. Mais voilà, sans Willemse et Haouas, Montpellier risque de souffrir face à un pack composé notamment de Skelton (incertain), d'Atonio ou encore d'Alldritt. Ces derniers avaient d'ailleurs concassé l'UBB au tour précédent. Néanmoins, les Cistes nous ont prouvé cette saison qu'ils étaient capables de tout ; en témoigne leur deux succès face à Exeter et contre les Harlequins. D'autant qu'en janvier dernier, le MHR s'était imposé sur la pelouse du Stade Rochelais en championnat 23-29.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Cette statistique qui fait craindre le pire pour Toulouse et MontpellierUne chose est sûre, ce choc franco-français s'annonce passionnant, et il nous offrira des duels de rêve comme Mercer vs Alldritt, Danty vs Doumayrou, ou encore Rattez vs Rhule. À voir laquelle de ces deux formations se qualifiera en demi-finale, pour pourquoi pas, rejoindre une autre équipe française : le Racing 92.