RUGBY. Top 14/ Pro D2 : Réforme majeure du dispositif d’évaluation de la formation – Ce qui va changer !

La LNR et la FFR lancent un dispositif d'évaluation réformé en Top 14 et Pro D2 dès 2024/25, visant à améliorer la formation et la reconversion des joueurs.

La LNR et la FFR ont dévoilé un dispositif d'évaluation remanié pour les clubs de TOP 14 et PRO D2, qui prendra effet dès la saison 2024/2025. Un changement majeur qui souligne une volonté de repenser l'accompagnement des athlètes, de leur préformation à leur reconversion professionnelle.

René Bouscatel, Président de la LNR, réaffirme dans le communiqué officiel l'engagement envers la formation des talents de demain, soulignant l'évolution du dispositif d'évaluation comme une stratégie pour encourager des parcours de formation plus complets et soutenus. "Nous faisons évoluer notre dispositif d'évaluation aujourd'hui pour encourager et soutenir des parcours de formation complets, de l'avant à l'après-carrière."

De son côté, Florian Grill, Président de la FFR, met en lumière l'importance de la dimension humaine dans la formation sportive, marquant un engagement profond envers le bien-être et le développement global des joueurs. "En prenant en compte, en lien avec la LNR, la préformation et la reconversion en amont et en aval pour l’évaluation de la politique globale de formation, nous insistons sur cette dimension humaine. Avant d’avoir charge sportive, nous avons charge d’homme."

Historiquement, l'évaluation se concentrait exclusivement sur les centres de formation. Désormais, elle adoptera une perspective plus globale et incitative, embrassant l'intégralité du parcours de formation des joueurs. Ce virage stratégique souligne une reconnaissance de l'importance cruciale de chaque étape du développement d'un joueur, affirmant que le succès sur le terrain commence bien avant l'entrée dans un centre de formation agréé.

Le nouveau dispositif d'évaluation remplace le système de classement précédent par l'attribution d'un nombre d'étoiles, de un à cinq, selon les performances et les efforts fournis par chaque club. Cette méthode, qui valorise une gamme de critères allant de l'efficacité sportive à l'accompagnement socio-éducatif et professionnel des joueurs, permettra une appréciation plus nuancée et révélatrice des contributions de chaque établissement à la formation des joueurs.

Depuis deux décennies, la LNR a joué un rôle de catalyseur dans le renforcement de la formation, allouant annuellement 13 millions d'euros à ce secteur. Cette somme substantielle a soutenu l'évaluation de l'efficacité sportive et scolaire des centres de formation, ainsi que la promotion des Joueurs Issus des Filières de Formation (JIFF).

Avec l’annonce récente, la LNR s'engage à consacrer l'intégralité de sa part de l'héritage de la Coupe du Monde 2023 à la formation, signifiant une augmentation notable des ressources dédiées. Au cœur de cette évaluation globale, le cycle « centre de formation » reste prédominant, représentant 80 % de l'évaluation. Cela témoigne de l'importance continue attribuée à cette étape clé, tout en s'ouvrant à d'autres aspects essentiels de la formation.