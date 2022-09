RUGBY. Top 14. ''On ne peut que constater un échec'', confie Jean Bouilhou (Toulouse)

En conférence de presse, Jean Bouilhou est revenu sur la blessure de François Cros. Il estime que le staff du Stade Toulousain a manqué quelque chose.

XV DE FRANCE. François Cros forfait pour la tournée, une aubaine pour Ollivon ? Bien que le début de saison de Toulouse soit pour le moment idéal avec deux victoires en autant de matchs. Tout n'est pas parfait pour autant. En effet, le Stade Toulousain a perdu deux joueurs importants contre Toulouse et non des moindres. Romain Ntamack, qui souffre d’une entorse tibio fibulaire, et sera absent pendant un mois environ. Pour François Cros en revanche, c'est plus préjudiciable puisqu'il va manquer quatre mois de compétition après sa rechute au genou gauche. Une blessure qui aurait pu être évitée. Le staff rouge et noir l'a-t-il fait reprendre trop tôt ? Non, répond Jean Bouilhou en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Pau. "Il était dans les bonnes dispositions pour jouer. Cela faisait 3 mois." Néanmoins, l'encadrement toulousain se doit d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. À moins d'un an de la Coupe du monde, le moindre bobo pourrait être préjudiciable pour les Tricolores.

On ne peut que constater un échec, on a peut-être manqué quelque chose peut-être dans sa rééducation à un moment donné. En tout cas, c’est sûr que dommageable de le perdre si rapidement, pour une longue période en plus. C’est un joueur tellement important de notre équipe. C'est un coup dur pour nous, mais comme je l'ai dit, on a de jeunes joueurs qui sont capables de prendre le relais. C’est un vrai coup d’arrêt pour lui, heureusement, c'est en début de saison donc on va dire que c'est moins pire que si c'était arrivé à la fin.

RUGBY. Top 14. Privé de François Cros, Toulouse peut déjà compter sur un renfort de poidsSi Bouilhou a parlé de jeunes joueurs, on peut imaginer que c'est le Sud-Africain Rynhardt Elstadt, de retour de sélection, qui prendre la suite. Le troisième ligne s'est entraîné avec les Springboks mais n'a pas joué la moindre minute. Il sera d'ailleurs sur la feuille de match contre la Section Paloise ce samedi comme remplaçant. C'est Alban Placines qui débutera avec Roumat et Tolofua.