RUGBY. TOP 14. Mais en fait, pourquoi La Rochelle n’y arrive pas en ce début de saison ?

Après un début de saison morose, le Stade Rochelais va devoir se ressaisir vite s’il ne souhaite pas s’en mordre les doigts en fin de saison.

C’est une comptine qui revient souvent “En Top 14, tous les points comptent.” Alors, certes, cette chanson amère s’entend bien plus souvent au printemps qu’à l’automne. Cependant, à la vue du visage dépité de Ronan O’Gara au coup de sifflet final de ce Oyonnax - La Rochelle, elle siffle déjà aux oreilles de l’Irlandais.

Ce samedi 4 novembre, La Rochelle a concédé sa quatrième défaite de la saison à Charles-Mathon. Après 5 journées de championnat, les Maritimes pointent à la 12ᵉ place du classement, mais, surtout, ils sont à 11 points des leaders franciliens, le Stade Français et le Racing 92. Après deux saisons d’envergure en Charente-Maritime, le soufflet est-il en train de retomber ?

La Rochelle bégaye son rugby

À Oyonnax, la défense a fait défaut aux jaune et noir. Très inspiré, l’USO a multiplié des actions de jeu léchées et millimétrées qui ont épuisé la ligne rochelaise. S’ils ne marquent qu’un seul essai en fin de course, d’autres auraient pu être aplatis par les locaux, à l’image de l’occasion manquée de peu par Ikpefan à la 5ᵉ minute de jeu.

Avec près de 20% de plaquages manqués sur le match, le Stade Rochelais est loin de ses standards habituels. D’autant plus, ce n’est pas la première fois que cela arrive. Lors de la défaite à domicile contre le Castres Olympique, il avait dépassé la barre des 30% de plaquages manqués.

Mais au-delà de l'aspect défensif, c'est aussi la qualité de l'attaque qui fait grincer des dents. Souvent motivé par ses gros calibres, La Rochelle avance toujours, mais ne marque pas ensuite. Sur toutes ses défaites, le club atlantique a plus couru que ses adversaires (107 courses par match en moyenne).

Si elle ne manque pas d’envie, l’attaque rochelaise manque de génie et de débrouillardise. Sans réalisme, les nombreuses charges se sont fréquemment révélées vaines et stériles. Elles ont été polluées par quelques mauvais choix dans le jeu, au pied et à la main, et des erreurs techniques individuelles.

Un mal profond ?

Alors, le Stade Rochelais manque-t-il de ses éléments forts ? Les absences d’Atonio, Alldritt, Danty ou Skelton mettent-elles à mal le plan de jeu rochelais ? Indubitablement, mais La Rochelle peut-elle faire mieux en leur absence ?

Lors de la saison 2022/2023, les tracteurs ronronnants avaient déjà répondu à l’appel de la sélection pour délaisser celui du club. Cependant, l’absence du contingent international n’avait pas autant fragilisé la tactique de Ronan O’Gara. En cause, les affiches que le Stade Rochelais avait eu à gérer n’étaient peut-être pas du même acabit.

Lors de la saison précédente, les Maritimes avaient eu à gérer à deux reprises chacune de ses équipes : Pau, Brive et Castres. Ces formations ont toutes joué la course au maintien la saison dernière. Par ailleurs, La Rochelle avait même fait face à un douloureux revers (21-38) à domicile contre Pau le 29 octobre 2022, pour le premier appel des internationaux.

Pour l’instant, Ronan O’Gara et son staff semblent dans l’incapacité de faire sans ses hommes forts. L’Irlandais a conscience que son équipe n’est pas au mieux et ne se cache pas. Après la défaite à Oyonnax, il livrait ce constat auprès de Rugbyrama :

L’inquiétude est une émotion et laisser la place à l’émotion constitue une perte d’énergie. Avec mon vécu, je sais que le plus important est de continuer à travailler ensemble. On ne peut pas jouer comme cela, on ne peut pas avoir un jeu au pied comme cela, mais le premier responsable, c'est moi.[...] Compte tenu de notre début de saison, il est évident que nous allons devoir nous révolter très vite. On verra en début de semaine qui est apte. Des choses doivent changer sans attendre… J'espère que ce ne sera pas l’entraîneur.”

