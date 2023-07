TOP 14. TRANSFERT. La Rochelle recrute en Australie et termine son mercato

Ce dimanche, le Stade Rochelais a officialisé sa 7ème et dernière recrue, qui n'est d'autre qu'Archer Holz, pilier australien de 23 ans. Celui-ci débarque en tant que joker Coupe du Monde.

TOP 14. TRANSFERT. Caleb Timu contraint de quitter Clermont ?Finaliste du Top 14 et champion d'Europe la saison dernière, le Stade Rochelais sort d'une saison plus que réussie, même si elle s'est terminée d'une manière amère (défaite à la dernière minute face à Toulouse). De quoi motiver davantage les joueurs rochelais, qui auront pour principal objectif d'enfin soulever le Bouclier de Brennus, après avoir remporté par deux fois la Champions Cup. Et pour cela, La Rochelle comptera sur un effectif qui n'a pas trop bougé, mais aussi sur quelques recrues bien choisies.

Au total, 7 joueurs débarqueront à La Rochelle cet été : 4 en tant que ''vraies recrues'', et 3 en tant que jokers Coupe du Monde. Et parmi eux, l'on retrouve le jeune pilier droit australien Archer Holz. À 23 ans, le joueur des Waratahs sera donc prêté durant la période du Mondial, afin de pallier les absences d'Atonio et de Sclavi. Par ailleurs, le club a annoncé qu'Archer Holz devrait être le dernier joueur recruté.

RUGBY. La Rochelle commencera par le Leinster, Toulouse par Cardiff... Découvrez le calendrier de la Champions Cup

Pour rappel, le Stade Rochelais a déjà engagé le talonneur Billy Pollard (21 ans), ainsi qu'Akuila Tabulevu afin de les aider en l'absence des internationaux. Concernant les joueurs qui resteront toute la saison, l'on retrouve Teddy Iribaren (Racing 92), Judicaël Cancoriet (Clermont), l'ancien Rochelais West (Toulon), ainsi que l'international anglais Jack Nowell (Exeter). De quoi renforcer significativement une équipe rochelaise qui est déjà parmi les meilleures du continent. D'ailleurs, les Maritimes débuteront leur saison officielle par le MHR en Top 14, avant de recevoir le LOU et de se déplacer à Clermont.

POINT TRANSFERTS. Top 14/Pro D2. Iribaren à la Rochelle, Ford dans le viseur du Racing 92, un centurion all black à Toulouse ?