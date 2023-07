TOP 14. TRANSFERT. Caleb Timu contraint de quitter Clermont ?

Ancien joueur de l'UBB, Caleb Timu avait été recruté par Clermont en tant que joker Coupe du Monde. Problème, Peceli Yato a fait son retour en Auvergne plus tôt que prévu. De quoi tout chambouler...

Comme vous le savez certainement, le troisième ligne des Fidji, Peceli Yato, ne participera pas à la Coupe du Monde. En effet, le joueur a décidé de lui-même de retourner plus tôt que prévu dans son club de Clermont, comme le confirmait le sélectionneur fidjien Simon Raiwalui après la rencontre face aux Tonga sur la FBC News : ''Malheureusement, il a choisi de quitter le camp plus tôt et je respecte cette décision''.

Un choix qui pourrait bien faire basculer le destin d'un autre joueur. Car oui, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, l'ancien troisième ligne de l'UBB, Caleb Timu, a été recruté par le club auvergnat en tant que joker Coupe du Monde. Une bonne opportunité pour l'ASM, mais aussi pour le joueur, ce dernier n'ayant pas été conservé par Bordeaux. Mais voilà, avec le retour précoce de Yato, Timu pourrait ne jamais porter les couleurs des Jaunards. Explications.

RUGBY. Pas de Coupe du monde pour le Clermontois Peceli Yato, coup dur pour les Fidji La règle est très claire

Si l'on entend parler depuis des années de jokers Coupe du Monde, il est avant tout primordial de rappeler le règlement. Un club peut engager un joueur en tant que joker Coupe du Monde si, et seulement si, deux joueurs du même poste sont sélectionnés avec leur équipe nationale. Sauf qu'ici, avec le retour prématuré de Yato, seul Fritz Lee sera convoqué pour participer au Mondial...

De ce fait, le prêt de Caleb Timu ne peut pas être réalisé dans les règles. Un coup dur pour le joueur, qui avait débuté la préparation estivale avec les Jaunards début juillet. Ce dernier pourrait donc se retrouver sans club dans les prochains jours, lui qui avait fait une pause dans sa carrière en 2021-2022.

Top 14. MHR. Retraite prématurée pour Caleb TimuTitularisé à 4 reprises avec l'UBB la saison passée (pour 13 feuilles de match), Caleb Timu pourrait néanmoins trouver un point de chute assez rapidement. En effet, les clubs de Top 14 ont jusqu'au 7 septembre pour engager un joker Coupe du Monde. Et au vu de son profil puissant, ainsi que de son CV plus que correct (3 sélections avec l'Australie), nul doute qu'une ou plusieurs écuries du championnat de France se pencheront rapidement sur son dossier.