Top 14. MHR. Retraite prématurée pour Caleb Timu

Alors qu’il est encore jeune, l’international australien évoluant dans l’Hérault a annoncé qu’il raccroche les crampons.

C’est sur un titre de Challenge Cup obtenu cette saison avec le MHR que Caleb Timu a annoncé prendre sa retraite. Une décision inattendue puisque le troisième ligne polyvalent a fêté ses 27 ans en février dernier. Un âge auquel l’on est rarement habitué à voir des professionnels raccrocher les crampons. Le joueur a annoncé la nouvelle sur son compte instagram. Il déclare qu’il aurait “juste senti que c’était le bon moment pour lui”. En fin de contrat avec le club de l’Hérault,il y est arrivé à l’été 2019.

Formé dans un premier temps au Rugby à XIII, il intègre la franchise australienne des Queensland Reds en Super Rugby. Performant, il est appelé avec les Wallabies à l’été 2018. Il dispute deux tests matchs face à des irlandais vainqueur du Six Nations plus tôt dans l’année. Titulaire, lui et ses coéquipiers remportent le premier match mais s'inclinent de 5 petits points durant le second. Il s’exportera ensuite en Top 14 où il réalisera quelques belles performances avec le MHR en 2019/2020. Malheureusement, la saison arrêtée le stoppera net dans sa lancée et la saison suivante fut compliquée sur le plan national. Cette saison, il avait accumulé 21 feuilles de match pour 13 titularisations.