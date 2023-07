TOP 14. Angers, terre d'accueil : le Stade Rochelais délocalise en Anjou

C’est désormais officiel, le Stade Rochelais va délocaliser sa rencontre face au LOU Rugby à Angers le 26 août prochain.

Du rugby à Kopa

C’est désormais officiel, le Stade Rochelais va délocaliser sa rencontre face au LOU Rugby à Angers le 26 août prochain. Comptant pour la deuxième journée de TOP14, le match se déroulera à 15 heures au stade de football Raymond Kopa du SCO d’Angers, tout juste rétrogradé en Ligue 2. Une occasion, sans doute, de réaliser le seul guichet fermé de la saison… En cause, la rénovation de la tribune “Charente Maritime”, qui oblige les Rochelais à réaménager leur début de calendrier et à notamment se déplacer 4 fois lors des 6 premières rencontres.

La tribune présidentielle de Marcel Deflandre fait peau neuve et cette merveilleuse arène va s’embellir davantage en se parant d’un grand espace VIP et d’une salle de réception avec vue panoramique sur le terrain. A quelques encablure de l’Océan, le stade va également gagner en énergie avec 700 âmes jaunes et noires supplémentaires pour porter la capacité total à 16 500 places. Les finalistes déchus repartent à l’assaut du brennus et le long périple jusqu’au stade de France démarre exceptionnellement pour eux d’Angers. Comptabilisé comme un match à domicile pour le Stade Rochelais, tous ses abonnés se rendront dans le Maine et Loire via des convois de bus affrétés pour l’occasion. Une marée jaune et noirs va déferler sur l’Anjou , pour profiter de la fameuse douceur Angevine avant le rude combat de leurs bagnards face aux Lyonnais.

Cette rencontre sera bien plus qu'un simple match délocalisé, elle représente également un lien entre le rugby amateur et le monde professionnel. En effet, depuis plusieurs années, une convention a été signée entre le Stade Rochelais et le SCO Rugby d'Angers ( SCO RCA ) qui évolue en fédérale 3. Ce partenariat permet au club maritime d'élargir son rayonnement local et d'intégrer les meilleurs espoirs du pôle formation de son club satellite. Ces jeunes espèrent suivre les traces des frères Boudehent, originaires de l'Anjou et aujourd'hui professionnels au Stade Rochelais. ( Pierre rejoint le Stade Français cet été). Le cadet de la fratrie, Paul , auteur d'une saison pleine, est d'ailleurs justement récompensé en intégrant le groupe France, au meilleur des moments.

Il se confie pour nous sur son passage dans les classes jeunes du SCO d’Angers et du lien qu’il garde avec son club formateur : “Même si je n’ai pas l’occasion de retourner régulièrement au SCO, ça restera à jamais mon club formateur, celui où j’ai rencontré mes premiers copains du rugby, où j’ai joué et gagné mes premiers tournois.” En cas de sélection dans la liste finale de Fabien Galthié pour le mondial, le solide flanker manquera ce match dans sa ville natale mais le jeu en vaut la chandelle. “C’est sûr que je suis divisé, car individuellement mon objectif est de participer pleinement à la Coupe du Monde, ce qui m'empêcherait de jouer ce match et en même temps l’occasion de jouer à Angers est tellement belle.” Lui qui avait dû déclarer forfait une semaine avant le dernier tournoi à cause d’une blessure ne se privera pas d’une première sélection en bleu pour une Coupe du Monde à la maison. Et même si sa présence à Kopa serait très appréciée par son club formateur, la fierté de voir leur “petit” protégé en bleu en septembre l’emportera.

Ce partenariat profite également au développement du SCO d'Angers : plusieurs de ses représentants ont pu se rendre à La Rochelle pour participer à des séminaires sur la gestion de la communication et du marketing. De plus, des opérations événementielles sont organisées, comme la venue du trophée de la Champions Cup dans les locaux angevins. Chaque année, les jeunes de l'école de rugby sont invités à Deflandre pour une rencontre de leur choix et une opposition entre les cadets des deux équipes a lieu en fin d'année, témoignant d'un fort lien sportif.

Match des cadets. Crédit photo Arthur Barré

En axant sa réussite notamment sur la formation, le SCO d’Angers, en plein essor, à de beaux objectifs sur le long terme. Paul Boudehent y voit d’ailleurs une ressemblance avec son équipe actuelle : ”Le SCO est un club avec de belles ambitions, qui se structure et grandit depuis des années. Son plus gros point fort, c’est de ne pas vouloir griller les étapes. Ça me rappelle justement le Stade Rochelais qui s’est construit avec le temps sans vouloir sauter les marches.” Des propos que partagent d’ailleurs Victor Varas, l'entraîneur à la tête de l’équipe sénior du SCO pour une deuxième saison : "Nous sommes le club moteur du département avec 600 licenciés, les infrastructures sont idéales, on se doit donc d’avoir des ambitions tout en restant humble et en construisant le projet. L’équipe sénior doit porter le club pour faire bénéficier le travail effectué sur la formation.”

Le coach principal évoque également les ambitions de l'équipe fanion : "L'objectif est de se qualifier, de pouvoir regoûter aux matchs de phases finales comme la saison dernière mais la route est longue. On sait que la montée sera difficile car la poule est très homogène et de qualité. L'année dernière on est pas passé loin, il faut que l'on continue dans cette voie là, en gardant cette dynamique."

Victor Varas pousse la chansonnette au milieu de ses troupes après une victoire. Crédit photo Arthur Barré

Comme son homologue Rochelais, des travaux sont en cours à Angers pour ériger une nouvelle (et première) tribune, avec une capacité de 500 places, le stade de rugby de la Baumette va prendre de l’ampleur. Victor Varas y voit plus qu’une infrastrucure : “La nouvelle tribune s’inscrit dans la dynamique positive du club, les jeunes marchent fort, les seniors hommes et femmes également, il manquait tout de même un vrai stade de rugby, l’ADN du SCO d'Angers est ici à la Baumette. Cette tribune est vraiment un atout supplémentaire. Le club a fait des efforts, la mairie également, tout le monde travaille ensemble dans le bon sens, étape par étape pour progresser sur le long terme sereinement.”

Cette belle association entre les deux équipes aboutit aujourd'hui à la délocalisation de la rencontre. Ce sera le premier match de rugby professionnel à Angers, en coopération avec le club de football du SCO. Des places seront réservées aux licenciés et bénévoles du club de fédérale 3 et une zone des tribunes leur sera dédiée : "le KOP SCO RUGBY". Des moments privilégiés vont se partager avant le match, dans le club house du rugby, avec des joueurs Rochelais hors groupe et des dirigeants. Une accessibilité du milieu professionnel très appréciée, à quelques semaines de la plus belle vitrine de l'ovalie qu'est la Coupe du Monde. Pour certains enfants de l'école de rugby, la journée de rêve se poursuivra jusqu'à la pelouse en tant que ramasseur de balles.

Le capitaine du SCO Hugo Dupeyroux, cheveux au vent. Crédit photo Augustin Pottier

C’est le rugby que l’on aime, avec ses valeurs humaines de partage et de cohésion. L’extra-sportif tient une part importante dans la réussite d’une équipe et cela à tous les niveaux. Le capitaine et arrière du SCO, Hugo Dupeyroux va même plus loin : "Selon moi, l’extra-sportif dans le rugby amateur fait partie des piliers fondamentaux. Le rugby est un sport particulier ou l’équipe entière doit être en totale harmonie pour être vraiment efficace, il faut apprendre les facettes de chacun sur et en dehors du terrain. Et soyons honnête, le rugby est le plus beau des sports de par la beauté de son jeu mais également pour sa convivialité, les bières d’après match et la bonne humeur." C’est avec un enthousiasme débordant que les Angevins vont recevoir le grand Stade Rochelais, cette délocalisation aura un impact significatif et sera une vraie fête du rugby dans une région où l’ovalie à le vent en poupe.

Ces deux équipes porteront fièrement deux étoiles sur leur maillot l'an prochain : celles de double champions d'Europe pour les maritimes et les noms de Manuolito et Atama, pour les Angevins, en mémoire de ces deux jeunes du club, victimes d'un terrible homicide l'été dernier. Toutes ces étoiles, sur un terrain de rugby, seront éternelles. Un grand merci à Paul Boudehent, qui a pris le temps de répondre à nos questions malgré une préparation chargée pour le mondial. Il profite d'ailleurs de l'échange pour saluer tous ses copains du SCO d'Angers.